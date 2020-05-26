Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:30
https://ria.ru/20200526/1571987573.html
Молдавия возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3166:2048_1036x0_80_0_0_8c9f5c32a7d46f35d5bcf23025bc7589.jpg
РИА Новости

Молдавия возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение

09:30 26.05.2020 (обновлено: 11:30 26.05.2020)
6886
© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Национальная чрезвычайная комиссия Молдавии по общественному здоровью во вторник приняла решение, что страна с 26 мая возобновляет международное автобусное и железнодорожное сообщение.
"Комиссия постановила возобновить с 26 мая 2020 года деятельность международного железнодорожного и автобусного сообщения со строгим соблюдением мер предосторожности и контролем распространения COVID-19", - говорится в решении, опубликованном на сайте правительства.
Согласно решению властей, у пассажиров будут проверять температуру, а салоны будут регулярно дезинфицировать.
Также отменен обязательный карантин в 14 дней для следующих категорий лиц: водители и техперсонал, которые перевозят грузы; экипажи самолетов и поездов; люди, которые путешествуют по причинам, связанным со здоровьем, и сопровождающие их; ученики, студенты, обучающиеся за рубежом, которым предстоит сдать экзамены; путешествующие по работе; проезжающие транзитом; члены дипломатических миссий и их семьи.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Ранее власти Молдавии сообщили о 7147 зарегистрированных случаях коронавируса, 261 из которых стал летальным.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1001101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19МолдавияВ мире
Рекомендуем
Джо Байден и Петр Порошенко
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров
Пассажирские поезда РЖД
РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В Приднестровье за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
В Молдавии хотят с 1 июня снять большинство ограничений
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
"Россия сегодня" и стопкоронавирус.рф запустят проект о предпринимателях
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
История предпринимателя: как мастер маникюра восстанавливает свой бизнес
Остаться без работы и не сдаться: как работает салон маникюра в Крыму
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Бразилия
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит плакат, на котором изображены территории Палестины
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии посетит парад Победы в Москве
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
22:03Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
Лента новостейМолния