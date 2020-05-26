Молдавия возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение

КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Национальная чрезвычайная комиссия Национальная чрезвычайная комиссия Молдавии по общественному здоровью во вторник приняла решение, что страна с 26 мая возобновляет международное автобусное и железнодорожное сообщение.

"Комиссия постановила возобновить с 26 мая 2020 года деятельность международного железнодорожного и автобусного сообщения со строгим соблюдением мер предосторожности и контролем распространения COVID-19", - говорится в решении, опубликованном на сайте правительства.

Согласно решению властей, у пассажиров будут проверять температуру, а салоны будут регулярно дезинфицировать.

Также отменен обязательный карантин в 14 дней для следующих категорий лиц: водители и техперсонал, которые перевозят грузы; экипажи самолетов и поездов; люди, которые путешествуют по причинам, связанным со здоровьем, и сопровождающие их; ученики, студенты, обучающиеся за рубежом, которым предстоит сдать экзамены; путешествующие по работе; проезжающие транзитом; члены дипломатических миссий и их семьи.

Ранее власти Молдавии сообщили о 7147 зарегистрированных случаях коронавируса, 261 из которых стал летальным.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.