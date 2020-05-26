Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T09:30
https://ria.ru/20200526/1571987509.html
В России провели более 9,1 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В России провели более 9,1 миллиона тестов на коронавирус

09:29 26.05.2020 (обновлено: 09:30 26.05.2020)
237
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 9,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 292 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 9,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 292 тысячи человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 215 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
302001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники
В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса
Медик карантинного центра
В России за сутки умерли 174 человека с COVID-19
Тестирование на коронавирус
В России провели более 8,9 миллиона тестов на коронавирус
Медицинский работник
В Чехии число заболевших COVID-19 превысило девять тысяч
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Число умерших от COVID-19 в атомной отрасли России выросло до 11 человек
Медицинский работник возле пациентов
Врач рассказал, чем COVID-19 отличается от свиного гриппа
Медицинские работники
В России за сутки выздоровел 12 331 пациент с коронавирусом
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
СМИ: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай в апреле
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве зарегистрировали 2830 новых случаев заражения коронавирусом
Погода влияет на самочувствие
Названы продукты, помогающие облегчить боль
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Москве в Филатовской больнице лечатся почти 700 пациентов с COVID-19
Тестирование на коронавирус
Темп прироста заболеваний с COVID-19 в Дагестане снизился в восемь раз
Кондитерский отдел в супермаркете
"Рот Фронт" подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет "Ромашки"
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи в Киеве
На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 21 584 человек
Вертолет Ми-8
В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
22:03Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
Лента новостейМолния