В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных заразившихся коронавирусом нового типа в Карелии увеличилось на 22 - до 353, сообщает региональный оперативный штаб.
"22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии: в Олонецком районе (поселок Ильинский) - 10, в Беломорске - шесть, в Лахденпохском районе (поселок Элисенваара) - два, в Петрозаводске - один, в Сортавале - один, в Сегежском районе (поселок Надвоицы) - один, в Прионежском районе - один", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Карелии 353 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Выздоровели 130 человек, в том числе за последние сутки - семь.
Кроме того, за сутки в Карелии восемь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 455 пациентов, 51 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее).
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