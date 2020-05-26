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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T09:24
https://ria.ru/20200526/1571987326.html
В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

09:24 26.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных заразившихся коронавирусом нового типа в Карелии увеличилось на 22 - до 353, сообщает региональный оперативный штаб.
"22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии: в Олонецком районе (поселок Ильинский) - 10, в Беломорске - шесть, в Лахденпохском районе (поселок Элисенваара) - два, в Петрозаводске - один, в Сортавале - один, в Сегежском районе (поселок Надвоицы) - один, в Прионежском районе - один", - говорится в сообщении.
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На сегодняшний день в Карелии 353 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Выздоровели 130 человек, в том числе за последние сутки - семь.
Кроме того, за сутки в Карелии восемь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 455 пациентов, 51 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БеломорскОлонецкий районСортавалаРеспублика Карелия
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