В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

В Карелии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

В Карелии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

На сегодняшний день в Карелии 353 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Выздоровели 130 человек, в том числе за последние сутки - семь.

Кроме того, за сутки в Карелии восемь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 455 пациентов, 51 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее).