СК проверит сообщение об отсутствии доплат сельским врачам в Башкирии

УФА, 26 мая – РИА Новости. Следственные органы Башкирии начали проверять сообщение в СМИ о том, что сельские врачи в Архангельском районе не получили доплаты за лечение больных с коронавирусом, а две медсестры, контактировавшие с больными, якобы были принудительно изолированы на ночь в морге, сообщает следственное управление СКР по региону.
Ранее прокуратура Башкирии сообщала об организации проверки по коллективной жалобе на недоплаты от врачей Архангельского района. В минздраве региона РИА Новости сообщали, что врачи больницы лечили больных с коронавирусной инфекцией только в мае и получат доплаты за это в конце месяца. Кроме того, в СМИ появилась информация, что двух медсестер клиники насильно на ночь закрыли на изоляцию по коронавирусу в морге. В минздраве Башкирии опровергли этот факт, заявив, что сотрудницы находились в изоляторе со всеми удобствами, расположенном в одном здании с патологоанатомическим отделением.
"Уфимским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по республике проводится доследственная проверка по сообщению, выявленному в ходе мониторинга СМИ, о нарушении трудовых прав медицинских работников Архангельской центральной районной больницы, задействованных в оказании помощи больным коронавирусом, выразившееся в принудительной изоляции в помещении, не отвечающем предъявляемым требованиям, а также в невыплате положенных денежных компенсаций", - сообщает башкирский следком.
Ведомство поясняет, что следователи выяснят, были ли у руководства больницы правовые основания для направления медицинских работников на изоляцию, а также полноту и своевременность выплат положенных денежных компенсаций.
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