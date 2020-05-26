СК проверит сообщение об отсутствии доплат сельским врачам в Башкирии

"Уфимским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по республике проводится доследственная проверка по сообщению, выявленному в ходе мониторинга СМИ, о нарушении трудовых прав медицинских работников Архангельской центральной районной больницы, задействованных в оказании помощи больным коронавирусом, выразившееся в принудительной изоляции в помещении, не отвечающем предъявляемым требованиям, а также в невыплате положенных денежных компенсаций", - сообщает башкирский следком.