Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом

Военный Ми-8 жёстко сел в аэропорту Анадыря при выполнении учебно-тренировочного полета во вторник. На борту находились три члена экипажа и техник, все погибли. Некоторые СМИ сообщали, что ЧП произошло во время испытаний после ремонта вертолета.