Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом

Военный Ми-8 жёстко сел в аэропорту Анадыря при выполнении учебно-тренировочного полета во вторник. На борту находились три члена экипажа и техник, все погибли. Некоторые СМИ сообщали, что ЧП произошло во время испытаний после ремонта вертолета.
"Это были штатные мероприятия, вертолет ремонт не проходил ", - сказал Батыченко.
По его словам, на месте работают спасатели, сотрудники Минобороны. "Завалов нет, вертолёт упал на открытой местности", - добавил собеседник.
19 мая, 21:49В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8