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2020-05-26T09:21
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Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом
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РИА Новости

Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом

09:21 26.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровТяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Упавший в аэропорту Анадыря вертолёт Ми-8 выполнял "штатные мероприятия", это не был испытательный полет после ремонта, сообщил РИА Новости генеральный директор ФКП "Аэропорты Чукотки" Сергей Батыченко.
Военный Ми-8 жёстко сел в аэропорту Анадыря при выполнении учебно-тренировочного полета во вторник. На борту находились три члена экипажа и техник, все погибли. Некоторые СМИ сообщали, что ЧП произошло во время испытаний после ремонта вертолета.
"Это были штатные мероприятия, вертолет ремонт не проходил ", - сказал Батыченко.
По его словам, на месте работают спасатели, сотрудники Минобороны. "Завалов нет, вертолёт упал на открытой местности", - добавил собеседник.
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