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РИА Наука
2020-05-26T09:19
https://ria.ru/20200526/1571987122.html
Американский эксперт: США не готовы к партнерству с Россией в космосе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156111/42/1561114255_0:237:3032:1943_1036x0_80_0_0_ad16b3a7988c50010a59fdc175048af9.jpg
РИА Новости

Американский эксперт: США не готовы к партнерству с Россией в космосе

09:19 26.05.2020
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© NASAАмериканский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
© NASA
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Действующая администрация США не готова к равноправному партнерству в космосе, значимые проекты с Россией маловероятны, считает астрофизик, исследователь в области истории космических полетов, сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл.
"Я думаю, (международное сотрудничество) во многом зависит от политической ситуации. Прямо сейчас искренней заинтересованности в сотрудничестве с другими странами немного – их участие в совместной работе приветствуется, покуда США могут указывать им, что делать", - сказал эксперт.
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По его мнению, если теоретически при другой политической конъюнктуре США могли быть более открыты к равному партнерству с Европой и Японией, то серьезное взаимодействие с Россией он считает маловероятным. "В любом случае, я очень сомневаюсь, что Россию пригласят к участию в ключевых американских проектах", - заявил МакДауэлл РИА Новости в преддверии намеченного на 27 июля первого пилотируемого старта космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX по контракту с НАСА.
Комментируя расклад сил в космическом пространстве с возобновлением США самостоятельных пилотируемых стартов, эксперт заявил, что уверен в сегодняшнем лидерстве США, несмотря на отсутствие на протяжении последних 9 лет самостоятельных пилотируемых стартов. По его оценке, США "продолжат сохранять лидерство в предстоящие 5-10 лет".
Эксперт отмечает, что КНР сегодня "стремительно наращивает свой опыт". По его словам, Китаю "понадобится еще десятилетие, чтобы достичь уровня технического совершенства США в космической индустрии, но они определенно готовы инвестировать необходимые ресурсы, чтобы это произошло". Специалист напомнил, что сегодня Китай выходит на лидирующие позиции по количеству запусков, а уже в предстоящие два года будет создана китайская орбитальная космическая станция.
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Говоря о достижениях России, МакДауэлл отмечает надежность российского корабля "Союз". По его словам, "он по большей части основан на дизайне 60-х годов и его сменщик все еще остается по большей части мечтой". "(Crew) Dragon полон новых технологий и может дальше совершенствоваться, что дает американцам большую гибкость в будущем", - комментирует ситуацию специалист.
"Впечатляющая деятельность России в космосе все еще по большей части основана на наследии советского времени", - считает он. По его мнению, "мало оснований для уверенности в том, что усилия России в космосе вновь обретут силу".
Администрация президента США Дональда Трампа ранее объявила о намерении вернуть человека на Луну в 2024 году. Новая лунная программа получила название "Артемис" (Artemis, Артемида) в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога-Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-х-70-х годах 20 века. Программа "Артмеис" считается в Вашингтоне этапом на пути освоения Марса.
В США многократно подчеркивали, что НАСА планирует реализацию программы "Артемис" на основе взаимодействия с коммерческими и международными партнерами, однако о формальных договоренностях в этой сфере с другими странами пока не объявлялось.
Сотрудничество НАСА и Роскосмоса, как рассказал в мае замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, в последние годы сводится к доставке астронавтов на МКС или поставке в США российских двигателей РД-180/181. Переговоры о взаимодействии в рамках лунной программы практических результатов пока не имели.
В настоящее время в России ведется разработка нового пилотируемого корабля для полетов к Луне "Орел", сверхтяжелой ракеты "Енисей" для этой же миссии, а также целого ряда ракет-носителей разных классов - от легкого до тяжелого.
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РИА НаукаСергей СавельевРД-180Дональд ТрампМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceXЯпонияСША
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