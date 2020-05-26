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РИА Наука
2020-05-26T09:16
https://ria.ru/20200526/1571987051.html
Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
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РИА Новости

Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака

09:16 26.05.2020
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© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости/Прайм. Международная группа исследователей НИТУ "МИСиС" и Университета Клемсона (Clemson University, Клемсон, США) предложила новый способ получения наночастиц золота, основанный на синтезе под воздействием ультрафиолета, сообщила пресс-служба МИСиС.
"Способ исключает использование агрессивных химических агентов, полученные наночастицы безопасны для организма и могут применяться для диагностики и терапии онкологических заболеваний... Золотые наночастицы используются в процессе катализа, в электронике, солнечных элементах, но наибольший интерес они представляют с точки зрения биомедицины. Их важное преимущество – сочетание свойств, необходимых для так называемого биоимиджинга, то есть детальной диагностики опухоли и последующей терапии", – говорится в сообщении.
В качестве агентов для биоимиджинга, пояснили в институте, золотые наночастицы обычно используют в компьютерной томографии. Терапию опухоли с применением наночастиц золота можно проводить за счет так называемой фототермической терапии, когда частицы сначала накапливаются в опухоли, а потом разогреваются под действием внешнего поля и уничтожают раковые клетки.
Между тем, существующие методы получения золотых наночастиц обычно требуют использования достаточно агрессивных химических агентов, что затрудняет их дальнейшее использование в биомедицине, либо требуют нескольких стадий синтеза, что удорожает производство.
В настоящее время группа ученых продолжает серию лабораторных опытов в рамках доклинического этапа исследований.
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