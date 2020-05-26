Названы продукты, помогающие облегчить боль

По его словам, перец чили является "лидером среди съедобных обезболивающих" за счет содержащегося в нем вещества капсаицина. Специалист отметил, что блюдо с большим количеством этого продукта может отвлечь от боли, поскольку от рецепторов, посылающих сигналы боли, мозг переключится на сильное чувство жжения во рту.

Соков указал на то, что кофе относится к самым популярным средств лечения головной боли. Однако он указал на то, что кофе улучшит ситуацию в случае пониженного артериального давления, но при повышенном давлении может привести к ухудшению самочувствия.