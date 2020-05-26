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Названы продукты, помогающие облегчить боль
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РИА Новости

Названы продукты, помогающие облегчить боль

09:16 26.05.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / piotr_marcinski, Depositphotos / dadamarkokoПогода влияет на самочувствие
Погода влияет на самочувствие
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / piotr_marcinski, Depositphotos / dadamarkoko
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В. В. Виноградова Петр Соков в комментарии "Аргументам и Фактам" назвал продукты, которые могут облегчить боль.
По его словам, перец чили является "лидером среди съедобных обезболивающих" за счет содержащегося в нем вещества капсаицина. Специалист отметил, что блюдо с большим количеством этого продукта может отвлечь от боли, поскольку от рецепторов, посылающих сигналы боли, мозг переключится на сильное чувство жжения во рту.
Соков указал на то, что кофе относится к самым популярным средств лечения головной боли. Однако он указал на то, что кофе улучшит ситуацию в случае пониженного артериального давления, но при повышенном давлении может привести к ухудшению самочувствия.
Также в качестве популярного народного средства обезболивания врач упомянул коньяк. При этом он подчеркнул, что действует этот вариант кратковременно за счет расслабления сосудов. Очень быстро при этом боль может вернуться и усилиться, поскольку сосуды вновь сузятся и кровяное давление в них повысится.
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Петр СоковбольЗдоровье - Общество
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