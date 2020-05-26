В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 14-летней жительницы Пензы, тело которой было обнаружено накануне, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее следствие сообщило, что днем 22 мая девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась, а 23 мая сообщение о ее исчезновении поступило следователям, в тот же день ее тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе на территории Первомайского района Пензы. Возбуждено уголовное дело, следователи и оперативники устанавливают причастных к убийству.
"В ходе оперативно–разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали по подозрению в совершении преступления жителя села Засечное Пензенского района 1978 года рождения. В настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сказала Волк.