В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

Ранее следствие сообщило, что днем 22 мая девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась, а 23 мая сообщение о ее исчезновении поступило следователям, в тот же день ее тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе на территории Первомайского района Пензы. Возбуждено уголовное дело, следователи и оперативники устанавливают причастных к убийству.