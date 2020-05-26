Около 29 тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Около 29 тысяч человек остаются без электричества после прошедшего в Около 29 тысяч человек остаются без электричества после прошедшего в Свердловской области урагана, сообщает региональный главк МЧС

Шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду, прошел в регионе вечером в понедельник. Непогода затронула 23 муниципальных образования, в которых расположены 120 населенных пунктов. Четыре человека скончались. Ураган повалил сотню деревьев, повреждены десятки кровель зданий, автомобилей и остановочных комплексов. Как подчеркнули в МЧС, непогода покинула Свердловскую область, во вторник неблагоприятная погода не ожидается.

"Без электроснабжения остались более 130 тысяч потребителей. На борьбу со стихией были мобилизованы аварийно-восстановительные бригады энергетиков и коммунальные службы. На утро большая часть потребителей запитана, из 120 населенных пунктов, где было зафиксировано нарушение электроснабжение, остается подключить 59 населенных пунктов с населением около 29 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "МРСК Урала", энергетики продолжают отрабатывать заявки в населенных пунктах Белоярского и Сысертского городских округов, а также пригородных районов Ревды и Невьянска, где у жителей зафиксированы обрывы вводов в дома. Электроснабжение в больницах, оборудованных для размещения заболевших коронавирусом, нарушено не было, отметили в компании.