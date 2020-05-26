В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московские врачи вылечили за сутки от коронавируса рекордное количество человек - 8033 пациента, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится" - сообщила Ракова.
Заммэра напомнила, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.