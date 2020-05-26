В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится" - сообщила Ракова.