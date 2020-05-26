Прокуратура нашла нарушения на складе "Красное & Белое" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура Железнодорожного района Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга нашла нарушения санитарных норм на складе сети " Красное & Белое " в Екатеринбурге, где произошла вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее свердловский губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети "Красное & Белое", где у сотрудников логистической компании, которая развозит продукты по торговым точкам со склада "Абсолют", были выявлены более 150 случаев COVID-19. Роспотребнадзор региона обратился в суд с иском о приостановке работы склада.

"По результатам прокурорской проверки зафиксировано, что в условиях необходимости принятия дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции и введения ограничительных мероприятий на предприятии не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на складе работают 870 человек, среди них с 5 по 19 мая зафиксированы 170 случаев заболевания COVID-19.

Как подчеркнули в прокуратуре, в органы предварительного следствия направлены материалы проверки для дачи уголовно-правовой оценки на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).