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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T09:11
https://ria.ru/20200526/1571986790.html
Прокуратура нашла нарушения на складе "Красное & Белое" в Екатеринбурге
https://cdn22.img.ria.ru/images/154876/51/1548765109_0:252:3192:2048_1036x0_80_0_0_99ac7304508adf2828dcf0250a61718c.jpg
РИА Новости

Прокуратура нашла нарушения на складе "Красное & Белое" в Екатеринбурге

09:11 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВывеска сетевого магазина алкогольных и безалкогольных напитков «Красное&Белое».
Вывеска сетевого магазина алкогольных и безалкогольных напитков «Красное&Белое».
© РИА Новости / Илья Питалев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга нашла нарушения санитарных норм на складе сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге, где произошла вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее свердловский губернатор, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети "Красное & Белое", где у сотрудников логистической компании, которая развозит продукты по торговым точкам со склада "Абсолют", были выявлены более 150 случаев COVID-19. Роспотребнадзор региона обратился в суд с иском о приостановке работы склада.
"По результатам прокурорской проверки зафиксировано, что в условиях необходимости принятия дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции и введения ограничительных мероприятий на предприятии не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на складе работают 870 человек, среди них с 5 по 19 мая зафиксированы 170 случаев заболевания COVID-19.
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Как подчеркнули в прокуратуре, в органы предварительного следствия направлены материалы проверки для дачи уголовно-правовой оценки на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Красное & БелоеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Екатеринбург
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