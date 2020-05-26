Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров

Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время тушения пожара

© Фото : МЧС РФ Сотрудники МЧС во время тушения пожара

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Площадь пожара в поселке Яицкое под Площадь пожара в поселке Яицкое под Самарой , где горят жилые дома, выросла до тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Сообщение о пожаре в частных жилых домах в поселке Яицкое по адресу улица Каширская, 18А поступило в 8.30 по местному времени (7.30 мск), площадь возгорания составляла 900 "квадратов".

"В 09.17 (мест.) 26 мая на месте вызова происходит горение 11 частных домов, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.