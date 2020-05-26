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2020-05-26T09:04
https://ria.ru/20200526/1571986631.html
Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров
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РИА Новости

Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров

09:04 26.05.2020
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время тушения пожара
Сотрудники МЧС во время тушения пожара
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Площадь пожара в поселке Яицкое под Самарой, где горят жилые дома, выросла до тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Сообщение о пожаре в частных жилых домах в поселке Яицкое по адресу улица Каширская, 18А поступило в 8.30 по местному времени (7.30 мск), площадь возгорания составляла 900 "квадратов".
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"В 09.17 (мест.) 26 мая на месте вызова происходит горение 11 частных домов, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к ликвидации пожара привлечены 66 человек, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России - 35 человек, 11 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараПроисшествия
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