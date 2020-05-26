Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров

Сообщение о пожаре в частных жилых домах в поселке Яицкое по адресу улица Каширская, 18А поступило в 8.30 по местному времени (7.30 мск), площадь возгорания составляла 900 "квадратов".
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"В 09.17 (мест.) 26 мая на месте вызова происходит горение 11 частных домов, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к ликвидации пожара привлечены 66 человек, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России - 35 человек, 11 единиц техники.