На Дальний Восток поступила вторая партия средств защиты для медиков

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Вторая партия дополнительных средств индивидуальной защиты для медиков доставлена в Приморье, сообщил журналистам проректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Максим Ведяшкин.
Ранее сообщалось, что по поручению заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) организовал поставку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, оказывающих помощь больным COVID-19.
Распределение второй партии дополнительных средств индивидуальной защиты ведётся на базе Дальневосточного федерального университета, откуда отправится в другие регионы Дальнего Востока.
"Сегодня мы начали отгрузку второй партии, здесь находятся 72 тысячи комбинезонов, бахилы, респираторы. Сейчас как раз идет погрузка на Сахалин, позже начнут подъезжать другие наши территории для получения груза", - заявил журналистам проректор по управлению кампусом ДВФУ Максим Ведяшкин.
Он добавил, что в рамках дополнительных поставок защитных средств для медиков, борющихся с коронавирусом, поступило 72 тысячи защитных комбинезонов, почти 200 тысяч пар перчаток, 400 тысяч штук респираторов и более 200 тысяч пар очков.
"Первая партия (средств индивидуальной защиты для медработников - ред.) была доставлена во Владивосток, Уссурийск, Хабаровск... то есть всей нашей территории", - отметил Ведяшкин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.