На Дальний Восток поступила вторая партия средств защиты для медиков

Распределение второй партии дополнительных средств индивидуальной защиты ведётся на базе Дальневосточного федерального университета, откуда отправится в другие регионы Дальнего Востока.

Он добавил, что в рамках дополнительных поставок защитных средств для медиков, борющихся с коронавирусом, поступило 72 тысячи защитных комбинезонов, почти 200 тысяч пар перчаток, 400 тысяч штук респираторов и более 200 тысяч пар очков.