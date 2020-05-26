На борту разбившегося на Чукотке Ми-8 были три члена экипажа и техник

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Три члена экипажа и техник были на борту военного Ми-8, разбившегося на Чукотке, сообщается в Instagram-аккаунте губернатора региона Романа Копина.
Военный вертолёт Ми-8 жёстко сел в аэропорту Анадыря при выполнении учебно-тренировочного полета во вторник. Минобороны сообщало, что погибли четыре человека. К месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС России.
"На борту находились три члена экипажа и техник. Все четверо погибли. МЧС РФ проводит аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.
Копин выразил соболезнования родным военных, погибших при падении Ми-8.
"Для всех жителей Чукотки такое происшествие – настоящий шок. Военные авиаторы не раз оказывали помощь гражданскому населению нашего округа. Гибель людей – это всегда трагедия. Приношу искренние соболезнования родственникам погибших", - приведены слова губернатора в сообщении правительства региона.