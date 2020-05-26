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Российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты
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РИА Новости

Российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты

08:54 26.05.2020
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В марте российские банки ввезли в страну рекордное количество долларов, следует из данных Центробанка.
Так, объем ввезенной иностранной валюты составил 4,95 миллиарда долларов в наличной форме, что превышает показатель февраля более чем в девять раз.
Это стало рекордной суммой за последние шесть лет: больше денег ввозилось лишь в марте и декабре 2014 года (9,5 и 10,1 миллиарда соответственно).
Кроме того, в марте банки также ввезли 1,3 миллиарда евро, что почти втрое больше, чем в феврале. Тем не менее, этот объем сопоставим со среднемесячными показателями 2019 года.
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