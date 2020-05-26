Российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В марте российские банки ввезли в страну рекордное количество долларов, следует из данных В марте российские банки ввезли в страну рекордное количество долларов, следует из данных Центробанка

Так, объем ввезенной иностранной валюты составил 4,95 миллиарда долларов в наличной форме, что превышает показатель февраля более чем в девять раз.

Это стало рекордной суммой за последние шесть лет: больше денег ввозилось лишь в марте и декабре 2014 года (9,5 и 10,1 миллиарда соответственно).