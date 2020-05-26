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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T08:50
https://ria.ru/20200526/1571986206.html
Эксперты рассказали, как пережить пандемию и сохранить бизнес
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569094904_0:0:3033:1706_1036x0_80_0_0_626c5035b3e36d3bb6a41fbcdb670e63.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как пережить пандемию и сохранить бизнес

08:50 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис
Офис
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Офис. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский бизнес в этом году встречает свой профессиональный праздник – День предпринимателя - в непростой ситуации распространения коронавируса, в этих условиях главное не опускать руки, внимательно смотреть по сторонам в поисках новых возможностей, а также постараться сохранить хорошие отношения с коллегами, считают представители крупнейших в России бизнес-объединений. РИА Новости попросило их поделиться советами, как сохранить свое дело в эпоху пандемии.
День российского предпринимательства отмечается 26 мая с 2007 года.
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"Кризис показал, как важно для страны, да, собственно, для каждого из нас, чтобы в России развивался бизнес, бизнес ответственный и крепкий. В мире это давно и хорошо знают. У нас, думается, только сейчас, в эти трудные дни, ко многим людям окончательно приходит понимание, что без бизнеса плохо, что настоящий предприниматель – одна из опор страны. Слово "предприниматель" начинает восприниматься и звучать так, как и должно: уважительно и достойно. Это правильно", - заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Сохранить любой ценой

Катырин считает, что в любой, даже самой сложной ситуации ни в коем случае нельзя опускать руки. "Бизнес вообще, а у нас пока тем более, построен на преодолении трудностей и препятствий. Преодолеем и эту беду. Сохраняйте любой ценой бизнес и рабочие места – и вам легче будет стартовать, когда придет время", - рекомендует он.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов также призывает бизнес "брать любую помощь, сохранять себя, пытаться вырулить". По его словам, после пандемии бизнес в стране ждет совершенно другая жизнь и, вероятно, иначе будет выглядеть и экономика.
С ними согласен и член генсовета "Деловой России" Павел Гагарин. Он также дал бизнесу несколько советов: "Первый – рассчитывать только на себя, второе – стремится получить максимально возможные меры поддержки: арендные, кредитные, налоговые и прочие каникулы. Третье – иметь подушку безопасности для того, чтобы какое-то время можно было рассчитываться с поставщиками, платить зарплату и так далее".
В сохранении бизнеса, уверен Катырин, поможет сплоченность. "Надо обязательно поддерживать друг друга и объединяться для решения общих проблем. Мы в ТПП РФ, например, хорошо знаем, что помощь, объявленная правительством, бывает получить непросто из-за бюрократических рогаток. Не останавливайтесь, требуйте и добивайтесь, вы в своем праве. Мы изо всех сил стараемся вам помочь. Вместе добьемся!" - призывает глава палаты.
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Посмотреть вокруг

Любой кризис – это время новых возможностей, говорят представители объединений, нужно лишь посмотреть по сторонам и разглядеть их. "Смотрите внимательно вокруг: нет ли в смежных областях возможностей, которыми можно воспользоваться?" - советует Катырин.
Вице-президент и руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян считает, что в условиях изменений появляется шанс сделать рывок в новых нишах и увидеть перспективы, которые раньше не замечали.
"Сама ситуация часто подсказывает новые решения даже в традиционных сферах. Удаленная работа и без того постепенно выходила в тренды, а после карантина и вовсе станет обычным сценарием для многих компаний. Сервисы, CRM-системы, мессенджеры и конференц-коллы позволяют командам коммуницировать быстро. При этом сотрудники не тратят время на дорогу, выбирают место работы по душе и по настроению. Всё уходит в онлайн, но работать в таком режиме тоже надо с комфортом", - уверена она.
Не сидеть сложа руки рекомендует и Титов: "Предпринимателям, конечно, нельзя только сидеть и пережидать тяжелые времена. Придётся меняться, придется определяться, от чего можно отказаться без потерь для развития. Коронавирус изменил потребительские привычки, это факт, от которого никуда не деться. Реагировать на это надо и частному бизнесу".
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Подружиться с роботами

Каграманян уверена, что один из первых уроков, которые должен извлечь бизнес - это необходимость ускоренной "роботизации" тех направлений жизнедеятельности, масштабность востребованности которой в критические моменты он не в состоянии покрыть человеческими ресурсами.
"На мой взгляд, и сегодня, а тем более завтра, и государству, и бизнесу необходимо сфокусироваться на развитии онлайн-технологий и на подготовке соответствующих кадров. Надо сказать, карантин показал необходимость трансформации традиционного понимания сферы услуг, а также развития роботизации и онлайна. Время самоизоляции повлияло на рост дополнительных компетенций и навыков, благодаря появлению и изучению новых сервисов. Что, к слову, сказывается только положительным образом на нашей эффективности", - считает она.
Титов в этом вопросе более скептичен: "Раз просите советов по выживанию - значит, речь о тех, кто пострадал сильнее всех. О тех, чей бизнес без клиентов немыслим. Советовать им сейчас приспосабливаться и осваивать новые технологии - это, конечно, все равно что тяжелобольного утешать весёлыми роликами с YouTube".
Гагарин, в свою очередь, призывает сохранять отношения с коллегами. "Надо договариваться со своими контрагентами - поставщиками, потребителями - о том, что товар, к примеру, будет оплачиваться позже, добиваться скидок, товарных кредитов и прочее. Но стараться со всеми сохранить хорошие отношения", - рекомендует он.
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Основа основ

Титов в текущей ситуации свою главную задачу как политика и общественного деятеля видит в том, чтобы открыть глаза на масштаб проблемы. "Тратиться на решение социальных задач все равно придётся, и разумнее потратить деньги именно на стимулирование активности. Вот увидите, частный бизнес ещё спасёт множество сограждан", - уверен омбудсмен.
Пандемия, как и всё, раньше или позже пройдет, рассуждает Катырин.
"Надо, чтобы приобретенные опыт и закалка сохранились в арсенале. Я имею в виду и бизнес, и власть, потому что в случае необходимости именно это поможет без потери времени и темпа, без ошибок и излишних перестраховок сразу и в полной мере всем нам принимать, наконец, единственно верные решения", - заключил глава палаты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ТитовДеловая РоссияТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринЭкономика
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