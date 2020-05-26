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2020-05-26T08:48
https://ria.ru/20200526/1571986156.html
Эксперт сравнил доставку астронавтов на МКС с работой водителя автобуса
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РИА Новости

Эксперт сравнил доставку астронавтов на МКС с работой водителя автобуса

08:48 26.05.2020
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© CC BY-NC 2.0 / Official SpaceX PhotosЭскиз космического корабля Crew Dragon
Эскиз космического корабля Crew Dragon
© CC BY-NC 2.0 / Official SpaceX Photos
Эскиз космического корабля Crew Dragon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Возобновление пилотируемых полетов США силами частных компаний даст НАСА возможность сконцентрироваться на более масштабных миссиях, чем полеты на Международную космическую станцию (МКС), считает американский астрофизик, исследователь в области истории космических полетов, сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл.
В среду, 27 мая, состоится первый испытательный пилотируемый старт разработанного компанией SpaceX космического корабля Crew Dragon. Экипаж корабля - астронавты Даг Херли и Боб Бенкен - отправятся на МКС, где проведут несколько месяцев перед тем, как вернуться на Землю. Предстоящий старт станет первым пилотируемым запуском США с 2011 года.
"Роль НАСА – исследовать новые рубежи. Запуск астронавтов на космическую станцию больше не является таковым, это работа для водителя автобуса. Поэтому допуск частных компаний к этому позволит пилотируемой программе НАСА сконцентрировать усилия на своей истинной роли, которая в настоящий момент заключается в том, чтобы отправить людей за пределы земной орбиты на Луну, Марс и астероиды", - прокомментировал Макдауэлл РИА Новости привлечение НАСА частных компаний для осуществления пилотируемых запусков.
Эксперт считает, что привлечение частных подрядчиков "дает НАСА меньше контроля (над ситуацией), но также, поскольку сопряжено с вопросом коммерческой тайны, дает общественности меньше информации о финансировании миссий за счет денег налогоплательщиков". При этом он находит такой способ реализации поставленных перед государственным космическим ведомством задач верным.
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По мнению специалиста, предстоящий 27 мая пилотируемый старт Crew Dragon ознаменует новый этап американских пилотируемых полетов. "Запуск начнет новую фазу пилотируемых полетов Америки, (Crew Dragon) – первый новый орбитальный космический аппарат с 1981 года", - напомнил ученый.
По его словам, значительный перерыв в пилотируемых стартах объясняется тем, что США не могут позволить себе затраты на создание нового корабля в то время, пока осуществляются запуски старой модели. "Пилотируемых полетов не было с 1975 по 1981 годы, когда строился "Шаттл" (Space Shuttle - ред.), и в этот раз - девять лет (с 2011 по 2020 годы)", - отметил Макдауэлл.
Он считает, что предстоящий запуск имеет для США очевидное политическое значение, поскольку снимает вопрос зависимости от России в осуществлении пилотируемых запусков. "С инженерной точки зрения, как только Crew Dragon дополнит принадлежащий Boeing корабль Starliner и создаваемый НАСА Orion, у американцев появится много способов доставки астронавтов, что впервые делает космические полеты менее уязвимыми перед одной ошибкой", - подчеркнул эксперт.
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Рассуждая о предстоящем старте, ученый признался, что "волнуется, хотя и испытывает определенный оптимизм". "Самый опасный момент - это запуск. И хотя у ракеты Falcon 9 достаточно хорошие показатели безопасности сейчас, полет на новом космическом корабле всегда рискован", - отметил собеседник агентства.
В 2011 году США завершили программу "Спейс Шаттл", лишившись возможности осуществлять самостоятельные пилотируемые старты. С этого времени и до настоящего момента полеты американских астронавтов на МКС осуществляются на российских кораблях "Союз". В 2014 году НАСА объявило о заключении контрактов с частными компаниями SpaceX и Boeing на строительство пилотируемых кораблей. SpaceX, получив от НАСА около 3,14 миллиарда долларов, создала Crew Dragon на базе грузовика Dragon. Корабль совершил первый беспилотный полет на МКС в марте 2019 года. Boeing создает корабль Startliner, сроки его первого пилотируемого полета пока не известны.
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Джонатан МакДауэллSpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXСША
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