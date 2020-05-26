Эксперт сравнил доставку астронавтов на МКС с работой водителя автобуса

В среду, 27 мая, состоится первый испытательный пилотируемый старт разработанного компанией SpaceX космического корабля Crew Dragon . Экипаж корабля - астронавты Даг Херли и Боб Бенкен - отправятся на МКС, где проведут несколько месяцев перед тем, как вернуться на Землю. Предстоящий старт станет первым пилотируемым запуском США с 2011 года.

"Роль НАСА – исследовать новые рубежи. Запуск астронавтов на космическую станцию больше не является таковым, это работа для водителя автобуса. Поэтому допуск частных компаний к этому позволит пилотируемой программе НАСА сконцентрировать усилия на своей истинной роли, которая в настоящий момент заключается в том, чтобы отправить людей за пределы земной орбиты на Луну, Марс и астероиды", - прокомментировал Макдауэлл РИА Новости привлечение НАСА частных компаний для осуществления пилотируемых запусков.

Эксперт считает, что привлечение частных подрядчиков "дает НАСА меньше контроля (над ситуацией), но также, поскольку сопряжено с вопросом коммерческой тайны, дает общественности меньше информации о финансировании миссий за счет денег налогоплательщиков". При этом он находит такой способ реализации поставленных перед государственным космическим ведомством задач верным.

По мнению специалиста, предстоящий 27 мая пилотируемый старт Crew Dragon ознаменует новый этап американских пилотируемых полетов. "Запуск начнет новую фазу пилотируемых полетов Америки, (Crew Dragon) – первый новый орбитальный космический аппарат с 1981 года", - напомнил ученый.

По его словам, значительный перерыв в пилотируемых стартах объясняется тем, что США не могут позволить себе затраты на создание нового корабля в то время, пока осуществляются запуски старой модели. "Пилотируемых полетов не было с 1975 по 1981 годы, когда строился "Шаттл" (Space Shuttle - ред.), и в этот раз - девять лет (с 2011 по 2020 годы)", - отметил Макдауэлл.

Он считает, что предстоящий запуск имеет для США очевидное политическое значение, поскольку снимает вопрос зависимости от России в осуществлении пилотируемых запусков. "С инженерной точки зрения, как только Crew Dragon дополнит принадлежащий Boeing корабль Starliner и создаваемый НАСА Orion, у американцев появится много способов доставки астронавтов, что впервые делает космические полеты менее уязвимыми перед одной ошибкой", - подчеркнул эксперт.

Рассуждая о предстоящем старте, ученый признался, что "волнуется, хотя и испытывает определенный оптимизм". "Самый опасный момент - это запуск. И хотя у ракеты Falcon 9 достаточно хорошие показатели безопасности сейчас, полет на новом космическом корабле всегда рискован", - отметил собеседник агентства.