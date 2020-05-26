В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке

УФА, 26 мая – РИА Новости. Спасатели нашли на берегу реки в Оренбургской области тело трехлетнего мальчика, который пошел с отцом на рыбалку, а затем пропал, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ОренСпас".
Ранее спасатели сообщали, что на реке Деме близ села Наурузово пропал 3-летний ребенок, который был на рыбалке с отцом и старшими детьми. Поисками малыша занимались порядка 80 человек: спасателей, полицейских и добровольцев.
"Тело ребенка найдено на берегу реки, он утонул. На место происшествия прибыли следственные органы для выяснения всех обстоятельств трагедии", - сообщили РИА Новости в спасательном отряде "ОренСпас".