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2020-05-26T08:51
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В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
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РИА Новости

В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке

08:38 26.05.2020 (обновлено: 08:51 26.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСпасатели
Спасатели
© РИА Новости / Антон Денисов
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Спасатели. Архивное фото
УФА, 26 мая – РИА Новости. Спасатели нашли на берегу реки в Оренбургской области тело трехлетнего мальчика, который пошел с отцом на рыбалку, а затем пропал, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ОренСпас".
Ранее спасатели сообщали, что на реке Деме близ села Наурузово пропал 3-летний ребенок, который был на рыбалке с отцом и старшими детьми. Поисками малыша занимались порядка 80 человек: спасателей, полицейских и добровольцев.
"Тело ребенка найдено на берегу реки, он утонул. На место происшествия прибыли следственные органы для выяснения всех обстоятельств трагедии", - сообщили РИА Новости в спасательном отряде "ОренСпас".
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