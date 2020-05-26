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2020-05-26T09:37
https://ria.ru/20200526/1571986029.html
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
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РИА Новости

В Самарской области загорелись 11 жилых домов

08:36 26.05.2020 (обновлено: 09:37 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
ЧП произошло по адресу улица Каширская, 18А, сообщение о нем поступило в 8:30 по местному времени (7:30 мск). Площадь пожара составила квадратный километр.
По словам собеседника агентства, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
В ликвидации возгорания участвуют 47 человек и 16 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Самарская областьПроисшествия
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