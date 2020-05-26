В Самарской области загорелись 11 жилых домов

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
ЧП произошло по адресу улица Каширская, 18А, сообщение о нем поступило в 8:30 по местному времени (7:30 мск). Площадь пожара составила квадратный километр.
По словам собеседника агентства, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
В ликвидации возгорания участвуют 47 человек и 16 единиц техники.
11 домов загорелись в поселке Яицкое Самарской области. Площадь пожара составляет 1000 кв. м.— Телеканал 360° (@360tv) May 26, 2020
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет pic.twitter.com/wBvsIndF4Q