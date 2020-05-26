В Красноярском крае задержали подозреваемых в незаконной добыче нефрита

КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Полицейские при участии Росгвардии задержали на юге Красноярского края подозреваемых в незаконной добыче почти 10 тонн нефрита, сообщает краевой главк МВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
"Оперативниками установлено, что шесть местных жителей незаконно проникли на территорию нефритового месторождения, расположенного в Ермаковском районе. Используя дисковую пилу и другое оборудование, они отделили монолит полудрагоценного камня массой более десяти тонн от массива и попытались с помощью лебёдки погрузить в кузов автомобиля... По данным специалистов по надзору в сфере природопользования, причинённый ущерб превышает 11 миллионов рублей", - приводятся слова Волк в сообщении.
По ее данным, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские использовали вертолет и задержали незаконных добытчиков при погрузке похищенного. Выяснилось, что подозреваемые занимались добычей полезных ископаемых без разрешительных документов. Главным следственным управлением краевого главка МВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 255 УК РФ.