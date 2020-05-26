В Красноярском крае задержали подозреваемых в незаконной добыче нефрита

"Оперативниками установлено, что шесть местных жителей незаконно проникли на территорию нефритового месторождения, расположенного в Ермаковском районе. Используя дисковую пилу и другое оборудование, они отделили монолит полудрагоценного камня массой более десяти тонн от массива и попытались с помощью лебёдки погрузить в кузов автомобиля... По данным специалистов по надзору в сфере природопользования, причинённый ущерб превышает 11 миллионов рублей", - приводятся слова Волк в сообщении.