В Новосибирской области за сутки у 87 человек выявили коронавирус

НОВОСИБИРСК, 26 мая - РИА Новости. За последние сутки в За последние сутки в Новосибирской области выявили 87 новых случаев инфицирования коронавирусом, один пациент скончался, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 26 мая, в Новосибирской области за сутки подтверждено 87 случаев инфицирования COVID-19. Скончался еще один мужчина, ему было 60 лет", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что всего в регионе заболели 2300 человек, включая 138 детей, 891 человек выздоровел, 30 пациентов скончались.

"В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1574, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него. Также 112 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.

Всего в Новосибирской области проведено 98,5 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2669 жителей региона, 15 918 человек сняты с наблюдения.