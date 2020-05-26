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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T08:30
https://ria.ru/20200526/1571985917.html
В Новосибирской области за сутки у 87 человек выявили коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области за сутки у 87 человек выявили коронавирус

08:30 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 мая - РИА Новости. За последние сутки в Новосибирской области выявили 87 новых случаев инфицирования коронавирусом, один пациент скончался, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 26 мая, в Новосибирской области за сутки подтверждено 87 случаев инфицирования COVID-19. Скончался еще один мужчина, ему было 60 лет", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что всего в регионе заболели 2300 человек, включая 138 детей, 891 человек выздоровел, 30 пациентов скончались.
"В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.
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В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1574, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него. Также 112 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.
Всего в Новосибирской области проведено 98,5 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2669 жителей региона, 15 918 человек сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Новосибирская областьПроисшествия
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