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2020-05-26T08:30
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Бизнесу нужны ясные перспективы в каждой отрасли, считает аудитор СП
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РИА Новости

Бизнесу нужны ясные перспективы в каждой отрасли, считает аудитор СП

08:30 26.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бизнесу в России нужны ясные перспективы дальнейшей деятельности в каждой конкретной отрасли с учетом новых норм, опыт других стран может быть полезен в этой ситуации, но не весь, считает аудитор Счетной палаты РФ Данил Шилков.
"Основным инструментом должна являться ясность перспектив дальнейшей деятельности в конкретной отрасли с учетом введенных или предполагаемых к введению новых регулятивных норм противодействия риску новой волны пандемии (коронавируса - ред.), поддержание оборотного капитала организаций для восстановления бизнеса и обеспечение платежеспособного спроса в экономике", - считает Шилков. "Конечно, опыт других стран может быть полезен в этой ситуации", - добавил аудитор.
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"В первую очередь, будут необходимы средства для пополнения оборотного капитала организаций. При этом необходимость формирования и состав нового пакета мер поддержки должен быть проработан органами исполнительной власти, в том числе, с учетом мнения и предложений практиков, то есть представителей бизнес-сообщества", - уточнил он.
СП проанализировала зарубежный опыт поддержки бизнеса: по данным аудиторов, большинство стран предпочитает давать прямые субсидии бизнесу и гражданам. Так, масштабные субсидии, кредитную поддержку и налоговые льготы получают предприниматели и лишившиеся дохода граждане в США, Германии, Великобритании и Испании, в Италии и в Южной Корее выплаты и налоговые послабления получили предприниматели в пострадавших отраслях.
Налоговые льготы, гарантийную и кредитную поддержку малому бизнесу оказывают власти Франции, в Австралии выдают субсидии малому бизнесу и гранты некоммерческим организациям, которые нанимают дополнительных сотрудников на время пандемии.
При этом в СП признают, что далеко не все принятые в других странах меры могут использоваться в России. "Перенос реализуемых мер не может быть использован у нас, так как необходимо учитывать особенности нормативной правовой среды в конкретной стране и особенности делового оборота и, как ни странно, национального менталитета", - сказал Шилков.
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РоссияСчетная палата РФЮжная КореяСШАИспанияЭкономика
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