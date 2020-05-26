Бизнесу нужны ясные перспективы в каждой отрасли, считает аудитор СП

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бизнесу в России нужны ясные перспективы дальнейшей деятельности в каждой конкретной отрасли с учетом новых норм, опыт других стран может быть полезен в этой ситуации, но не весь, считает аудитор Счетной палаты РФ Данил Шилков.

"Основным инструментом должна являться ясность перспектив дальнейшей деятельности в конкретной отрасли с учетом введенных или предполагаемых к введению новых регулятивных норм противодействия риску новой волны пандемии (коронавируса - ред.), поддержание оборотного капитала организаций для восстановления бизнеса и обеспечение платежеспособного спроса в экономике", - считает Шилков. "Конечно, опыт других стран может быть полезен в этой ситуации", - добавил аудитор.

"В первую очередь, будут необходимы средства для пополнения оборотного капитала организаций. При этом необходимость формирования и состав нового пакета мер поддержки должен быть проработан органами исполнительной власти, в том числе, с учетом мнения и предложений практиков, то есть представителей бизнес-сообщества", - уточнил он.

Германии, Великобритании и СП проанализировала зарубежный опыт поддержки бизнеса: по данным аудиторов, большинство стран предпочитает давать прямые субсидии бизнесу и гражданам. Так, масштабные субсидии, кредитную поддержку и налоговые льготы получают предприниматели и лишившиеся дохода граждане в США Испании , в Италии и в Южной Корее выплаты и налоговые послабления получили предприниматели в пострадавших отраслях.

Налоговые льготы, гарантийную и кредитную поддержку малому бизнесу оказывают власти Франции , в Австралии выдают субсидии малому бизнесу и гранты некоммерческим организациям, которые нанимают дополнительных сотрудников на время пандемии.