Число погибших из-за урагана в Свердловской области выросло до четырех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Количество погибших из-за штормового ветра в Количество погибших из-за штормового ветра в Свердловской области возросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. В результате стихии в Екатеринбурге погиб рабочий, пострадавший при падении козлового крана на строительной площадке. Также в уральской столице скончался мужчина 1983 года рождения, которого ударило железными воротами. В Арамили умер мужчина, на которого упала оторвавшаяся со здания кровля.

"В Полевском женщину (ударило) веткой тополя, которая упала вечером. Сегодня в районе 3.00 (1.00 мск) она скончалась", - сказала собеседница агентства.

В прокуратуре отметили, что будут установлены должностные лица, ответственные за своевременное проведение работ по благоустройству территории и безопасность насаждений.