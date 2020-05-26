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2020-05-26T08:27
https://ria.ru/20200526/1571985686.html
Число погибших из-за урагана в Свердловской области выросло до четырех
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РИА Новости

Число погибших из-за урагана в Свердловской области выросло до четырех

08:19 26.05.2020 (обновлено: 08:27 26.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСломанное дерево после ураганного ветра в Свердловской области
Сломанное дерево после ураганного ветра в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сломанное дерево после ураганного ветра в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Количество погибших из-за штормового ветра в Свердловской области возросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. В результате стихии в Екатеринбурге погиб рабочий, пострадавший при падении козлового крана на строительной площадке. Также в уральской столице скончался мужчина 1983 года рождения, которого ударило железными воротами. В Арамили умер мужчина, на которого упала оторвавшаяся со здания кровля.
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"В Полевском женщину (ударило) веткой тополя, которая упала вечером. Сегодня в районе 3.00 (1.00 мск) она скончалась", - сказала собеседница агентства.
В прокуратуре отметили, что будут установлены должностные лица, ответственные за своевременное проведение работ по благоустройству территории и безопасность насаждений.
В региональном СУСК РИА Новости уточнили, что инцидент произошел у одного из домов по улице 2-й микрорайон, погибшей оказалась женщина 1953 года рождения. Следователи начали свою проверку.
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Свердловская областьПроисшествия
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