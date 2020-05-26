Цена на нефть Brent поднялась выше 36 долларов за баррель

Во вторник оптимизм инвесторов подкреплен явными признаками того, что страны придерживаются обязательств по сокращению объемов добычи, в то время как все больше стран начинают снимать карантинные ограничения и спрос на сырье по всему миру начинает восстанавливаться.

Страны ОПЕК+ должны встретиться снова в начале июня, чтобы обсудить сохранение сокращений объемов добычи, чтобы поддерживать цены. С начала мая вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на фоне пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и падения спроса на нефть с более чем 100 миллионов баррелей в сутки до 70-80 миллионов баррелей в сутки. Альянс договорился о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.