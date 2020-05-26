В Москве во вторник ожидаются до 20 градусов тепла

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Майское тепло ожидает москвичей во вторник, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов, во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня на погоду столичного региона будет оказывать влияние циклоническая депрессия с юго-запада, откуда и потянутся облака, переходящие в дождевое состояние. Температурный фон останется в климатической норме мая. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами небольшой дождь. Температура в столице составит плюс 18-20, по области 16-21", - сообщил Тишковец.
Он добавил, что ветер будет дуть восточной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба.