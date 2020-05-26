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2020-05-26T08:11
https://ria.ru/20200526/1571985397.html
Должностных лиц оштрафовали после обрушения склона карьера в Кузбассе
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РИА Новости

Должностных лиц оштрафовали после обрушения склона карьера в Кузбассе

08:11 26.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКарьерный самосвал "БеЛАЗ" с углем на разрезе "Черниговский"
Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 26 мая - РИА Новости. Должностные и юридические лица золотодобывающего предприятия в Гурьевском районе Кемеровской области, нарушившие правила охраны труда, из-за чего погиб бульдозерист, получили штрафы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
"Пятнадцатого февраля 2020 года на участке Звончихинский 2 Урского рудно-рассыпного узла, расположенного вблизи поселка Урск Гурьевского района, производились горные работы по вскрыше золотоносных песков. В карьере работал бульдозер, оператор которого вышел из кабины, и в этот момент произошло обрушение восточного борта карьера. В результате обрушилась горная и глиняная масса, под завал попал оператор бульдозера, который от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту Гурьевский межрайонный прокурор возбудил пять административных дел по 5.27.1 КоАП РФ ("Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации").
"На основании актов прокурорского реагирования Государственная инспекция труда по Кемеровской области наказала двух должностных и юридических лиц, назначены штрафы на 305 тысяч рублей. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека"), в настоящее время производится предварительно расследование, оно находится на контроле межрайонной прокуратуры", - уточнили в надзорном ведомстве.
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