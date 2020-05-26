Должностных лиц оштрафовали после обрушения склона карьера в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 26 мая - РИА Новости. Должностные и юридические лица золотодобывающего предприятия в Гурьевском районе Должностные и юридические лица золотодобывающего предприятия в Гурьевском районе Кемеровской области , нарушившие правила охраны труда, из-за чего погиб бульдозерист, получили штрафы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

"Пятнадцатого февраля 2020 года на участке Звончихинский 2 Урского рудно-рассыпного узла, расположенного вблизи поселка Урск Гурьевского района, производились горные работы по вскрыше золотоносных песков. В карьере работал бульдозер, оператор которого вышел из кабины, и в этот момент произошло обрушение восточного борта карьера. В результате обрушилась горная и глиняная масса, под завал попал оператор бульдозера, который от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту Гурьевский межрайонный прокурор возбудил пять административных дел по 5.27.1 КоАП РФ ("Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации").