Технические характеристики вертолета Ми-8

Ми-8 (при разработке – В-8) – многоцелевой вертолет, один из самых массовых в мире.

Первый прототип нового вертолета (с одним двигателем и четырехлопастным несущим винтом) поднялся в воздух в июле 1961 года, второй (с двумя двигателями и пятилопастным винтом) – в сентябре 1962 года, первый полет опытного вертолета состоялся в 1962 году.

Серийное производство Ми-8 началось в 1965 году на ОАО " Казанский вертолетный завод " и ОАО "Улан-Удэнский вертолетный завод".

Вертолет выполнен по одновинтовой схеме с рулевым винтом, двумя газотурбинными двигателями и трехопорным шасси. Лопасти несущего винта – цельнометаллические, состоят из полого лонжерона, спрессованного из алюминиевого сплава. В системе управления используются мощные гидроусилители. Ми-8 оборудован противообледенительной системой, работающей как в автоматическом, так и в ручном режимах. Система внешней подвески вертолета позволяет перевозить грузы массой до 3000 килограмм.

При отказе одного из двигателей в полете другой двигатель автоматически выходит на повышенную мощность, при этом горизонтальный полет выполняется без снижения высоты. Ми-8 оборудован автопилотом, обеспечивающим стабилизацию крена, тангажа и рыскания, а также постоянную высоты полета. Навигационно-пилотажные приборы и радиосредства, которыми оснащен вертолет, позволяют совершать полеты в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Ми-8 может использоваться при решении различных задач: для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших. По числу модификаций Ми-8 является мировым рекордсменом. Их насчитывается более сотни.

Тактико-технические характеристики вертолета:

Экипаж – 3 человека;

Максимальная взлетная масса – 13 000 кг;

Двигатель ГТД Климов ТВ3-117 – 2;

Мощность – 2 на 1620 кВт;

Длина – 18,424/25,352 м;

Высота – 4,756/5,552 м;

Максимальная скорость – 250 км/ч;

Практическая дальность полета – 950 км;

Практический потолок – 5000 м;

Полезная нагрузка – до 24 солдат или 12 носилок с сопровождающими или 4000 кг груза.