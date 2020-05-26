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Технические характеристики вертолета Ми-8
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РИА Новости

Технические характеристики вертолета Ми-8

08:09 26.05.2020
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© Фото : Авиакомпания СКОЛВертолет Ми-8Т
Вертолет Ми-8Т
© Фото : Авиакомпания СКОЛ
Вертолет Ми-8Т. Архивное фото
Ми-8 (при разработке – В-8) – многоцелевой вертолет, один из самых массовых в мире.
Разработка вертолета Ми-8 началась в ОКБ им. М.Л. Миля (ныне ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля", входящий в холдинг "Вертолеты России") в мае 1960 года для замены многоцелевого поршневого вертолета Ми-4. Ми-8 создавался как глубокая модернизация вертолета Ми-4 с газотурбинным двигателем. Вертолет разрабатывался одновременно в двух вариантах: пассажирском Ми-8П и транспортном Ми-8Т.
Первый прототип нового вертолета (с одним двигателем и четырехлопастным несущим винтом) поднялся в воздух в июле 1961 года, второй (с двумя двигателями и пятилопастным винтом) – в сентябре 1962 года, первый полет опытного вертолета состоялся в 1962 году.
Серийное производство Ми-8 началось в 1965 году на ОАО "Казанский вертолетный завод" и ОАО "Улан-Удэнский вертолетный завод".
Вертолет выполнен по одновинтовой схеме с рулевым винтом, двумя газотурбинными двигателями и трехопорным шасси. Лопасти несущего винта – цельнометаллические, состоят из полого лонжерона, спрессованного из алюминиевого сплава. В системе управления используются мощные гидроусилители. Ми-8 оборудован противообледенительной системой, работающей как в автоматическом, так и в ручном режимах. Система внешней подвески вертолета позволяет перевозить грузы массой до 3000 килограмм.
При отказе одного из двигателей в полете другой двигатель автоматически выходит на повышенную мощность, при этом горизонтальный полет выполняется без снижения высоты. Ми-8 оборудован автопилотом, обеспечивающим стабилизацию крена, тангажа и рыскания, а также постоянную высоты полета. Навигационно-пилотажные приборы и радиосредства, которыми оснащен вертолет, позволяют совершать полеты в любое время суток и в сложных метеоусловиях.
Ми-8 может использоваться при решении различных задач: для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших. По числу модификаций Ми-8 является мировым рекордсменом. Их насчитывается более сотни.

Тактико-технические характеристики вертолета:

Экипаж – 3 человека;
Максимальная взлетная масса – 13 000 кг;
Двигатель ГТД Климов ТВ3-117 – 2;
Мощность – 2 на 1620 кВт;
Длина – 18,424/25,352 м;
Высота – 4,756/5,552 м;
Максимальная скорость – 250 км/ч;
Практическая дальность полета – 950 км;
Практический потолок – 5000 м;
Полезная нагрузка – до 24 солдат или 12 носилок с сопровождающими или 4000 кг груза.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Вертолеты РоссииМи-8Казанский вертолетный заводМосковский вертолетный завод им. М. Л. МиляСправки
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