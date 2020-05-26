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Новое оружие России
2020-05-26T09:23
https://ria.ru/20200526/1571985292.html
В России начались испытания новой версии гаубицы "Коалиция-СВ"
https://cdn25.img.ria.ru/images/141626/19/1416261990_0:167:3049:1882_1036x0_80_0_0_8a8c55104b16382286d73128e3fc380b.jpg
РИА Новости

В России начались испытания новой версии гаубицы "Коалиция-СВ"

08:08 26.05.2020 (обновлено: 09:23 26.05.2020)
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкСамоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция-СВ"
Самоходные артиллерийские установки (САУ) Коалиция-СВ
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Самоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция-СВ". Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
Эту версию артустановки создали на базе автомобиля КамАЗ-6550, возимый боезапас — до 70 выстрелов.
"Колесная машина имеет ряд преимуществ: <...> могут использоваться на дорогах общего назначения, имеют большую мобильность, <...> ресурс по запасу хода, имеют очень высокий ресурс по сравнению с гусеничными носителями", — рассказал главный конструктор направления, начальник отдела ЦНИИ "Буревестник" Василий Набатов, которого цитирует пресс-служба.
Кроме того, отметил он, если сравнивать ресурс платформ, то 5000 километров пробега до капитального ремонта у гусеничного шасси — это только обкатка у колесной машины. "Плюс ко всему <...> есть такие факторы, как меньшая масса, лучшая мобильность и удобство авиатранспортировки. Все это, соответственно, расширяет круг и оперативность выполняемых задач", — пояснил Набатов.
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В пресс-службе "Уралвагонзавода" сообщили, что до конца года планируется завершить цикл испытаний, по итогам которых будет приниматься решение о запуске машины в серию.
Гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ" разработали в нижегородском "Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник". Девятого мая 2015 года ее впервые официально представили в Москве на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Новая артиллерийская система является преемницей комплексов типа "Мста" и предназначена для уничтожения командных пунктов, средств ПВО и ПРО, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, а также живой силы противника.
На форуме "Армия-2018" начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал, что новейшие самоходные 152-миллиметровые гаубицы "Коалиция-СВ" являются первым шагом к роботизации военной техники.
Первая партия гусеничной версии этой системы поступила в войска в 2020 году.
Генеральный директор Уралтрансмаш Дмитрий Семизоров
17 декабря 2019, 10:00
Дмитрий Семизоров: артустановка "Коалиция-СВ" обгоняет время
134201110
Обсудить 9
Новое оружие РоссииЦНИИ "Буревестник"РостехУралвагонзаводБезопасность
Популярные комментарии
Зачем она?.если дома кушать нечего.страна "Лимония"
26 мая, 08:13
РРРеалист России
600056
Как то пофиг на "коалицию св" фоне экономического спада.
26 мая, 08:37
Bob Staffl
600005
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