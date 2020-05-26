В России начались испытания новой версии гаубицы "Коалиция-СВ"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ЦНИИ "Буревестник " (входит в концерн " Уралвагонзавод " "Ростеха") проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.

Эту версию артустановки создали на базе автомобиля КамАЗ-6550, возимый боезапас — до 70 выстрелов.

"Колесная машина имеет ряд преимуществ: <...> могут использоваться на дорогах общего назначения, имеют большую мобильность, <...> ресурс по запасу хода, имеют очень высокий ресурс по сравнению с гусеничными носителями", — рассказал главный конструктор направления, начальник отдела ЦНИИ "Буревестник" Василий Набатов, которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, отметил он, если сравнивать ресурс платформ, то 5000 километров пробега до капитального ремонта у гусеничного шасси — это только обкатка у колесной машины. "Плюс ко всему <...> есть такие факторы, как меньшая масса, лучшая мобильность и удобство авиатранспортировки. Все это, соответственно, расширяет круг и оперативность выполняемых задач", — пояснил Набатов.

В пресс-службе "Уралвагонзавода" сообщили, что до конца года планируется завершить цикл испытаний, по итогам которых будет приниматься решение о запуске машины в серию.

Гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ" разработали в нижегородском "Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник". Девятого мая 2015 года ее впервые официально представили в Москве на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Новая артиллерийская система является преемницей комплексов типа "Мста" и предназначена для уничтожения командных пунктов, средств ПВО и ПРО, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, а также живой силы противника.

На форуме "Армия-2018" начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал, что новейшие самоходные 152-миллиметровые гаубицы "Коалиция-СВ" являются первым шагом к роботизации военной техники.