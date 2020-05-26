В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 282 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 574 человека, в том числе у 282 пациентов коронавирус подтвержден лабораторно, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"26.05.2020 (86 сутки работы с COVID). В больнице 574 человека (в том числе 17 в реанимации), из них: 351 человек с подозрением на COVID/ 282 случая подтверждено лабораторно, из них: 23/20 детей, 35/35 беременных, рожениц и родильниц, 16/13 человек в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", - написала Краснова на своей странице в соцсети Facebook.
Она добавила, что в больницу поступили 46 человек, из них 26 с коронавирусом. Выписано 44 человека, из них 22 с выздоровлением по COVID.
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