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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T07:57
https://ria.ru/20200526/1571985068.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 282 пациента с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569402903_0:170:3037:1878_1036x0_80_0_0_4f40f10bf67cd409e0d1741b0ac12476.jpg
РИА Новости

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 282 пациента с коронавирусом

07:56 26.05.2020 (обновлено: 07:57 26.05.2020)
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© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 574 человека, в том числе у 282 пациентов коронавирус подтвержден лабораторно, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"26.05.2020 (86 сутки работы с COVID). В больнице 574 человека (в том числе 17 в реанимации), из них: 351 человек с подозрением на COVID/ 282 случая подтверждено лабораторно, из них: 23/20 детей, 35/35 беременных, рожениц и родильниц, 16/13 человек в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", - написала Краснова на своей странице в соцсети Facebook.
Она добавила, что в больницу поступили 46 человек, из них 26 с коронавирусом. Выписано 44 человека, из них 22 с выздоровлением по COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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