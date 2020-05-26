В Индии число выявленных случаев коронавируса превысило 145 тысяч

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 6,5 тысячи и составляет 145 380, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Накануне сообщалось о 138 845 заболевших (рост за сутки более 6,9 тысячи), днем ранее – о 131 898 случаях заболевания (рост за сутки более чем на 6,7 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 80 722 человека. Выздоровели после коронавируса 54 440 человек (6050 за сутки), умерли 4167 человек (146 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 52 667 случаев заражения (2436 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 17 082 заболевших (805 за сутки). На третьем месте Гуджарат, самый западный штат Индии, 14 460 случаев (404 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 31 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Власти продлили запрет на внутренние и международные авиарейсы. Также на период действия режима изоляции запрещена работа школ и университетов, гостиниц, крупных торговых центров и ресторанов. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные. Спортивные комплексы и стадионы разрешено открыть, но зрителей туда не пустят. Также продлен комендантский час, действующий с 7.00 до 19.00.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
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