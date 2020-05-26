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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T07:30
https://ria.ru/20200526/1571984848.html
В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1036x0_80_0_0_dab80d69a453df50db4eae6566a6b72c.jpg
РИА Новости

В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19

07:30 26.05.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 26 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 35 за сутки, общее число зараженных составляет 1468, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 26 мая 2020 года по республике зарегистрировано 35 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных - семеро медработников. Выздоровели 23 пациента. Тесты на коронавирус прошли почти 1,8 тысячи человек.
Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1468 человек, из которых 287 медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1015 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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