В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19

По его словам, среди новых зараженных - семеро медработников. Выздоровели 23 пациента. Тесты на коронавирус прошли почти 1,8 тысячи человек.

Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1468 человек, из которых 287 медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1015 пациентов.