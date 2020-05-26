В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19

"На 26 мая 2020 года по республике зарегистрировано 35 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных - семеро медработников. Выздоровели 23 пациента. Тесты на коронавирус прошли почти 1,8 тысячи человек.
Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1468 человек, из которых 287 медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1015 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.