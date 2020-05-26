В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом

"Москва борется с эпидемией коронавируса уже четвертый месяц. В это непростое время на помощь врачам приходит искусственный интеллект – используя технологии, медикам удается быстрее и точнее определять стадии развития пневмонии на КТ легких. При этом для эффективного обучения искусственного интеллекта используются данные пациентов в обезличенном виде, собранные в период с 10 марта по 25 апреля. Эта база насчитывает более тысячи снимков и является крупнейшей в мире", - сказала она.