В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Самую крупную в мире базу данных с компьютерными томограммами органов грудной клетки пациентов с признаками коронавирусной инфекции COVID-19 собрали в Москве, сообщила журналистам вице-мэр по социальному развитию Анастасия Ракова.
"Москва борется с эпидемией коронавируса уже четвертый месяц. В это непростое время на помощь врачам приходит искусственный интеллект – используя технологии, медикам удается быстрее и точнее определять стадии развития пневмонии на КТ легких. При этом для эффективного обучения искусственного интеллекта используются данные пациентов в обезличенном виде, собранные в период с 10 марта по 25 апреля. Эта база насчитывает более тысячи снимков и является крупнейшей в мире", - сказала она.
По ее словам, для формирования базы исследований из более чем тысячи обезличенных и специальным образом размеченных снимков, на основе которых можно обучать искусственный интеллект, было проанализировано порядка 80 тысяч томограмм, сделанных в московских амбулаторных КТ-центрах пациентам с подозрением на вирусную пневмонию. По ее словам, набор данных доступен для специалистов-разработчиков искусственного интеллекта, томограммы конвертированы в признанный среди профессионалов машинного обучения формат NIfTI.
Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов отметил, что технология искусственного интеллекта уже сейчас активно используется при диагностике коронавирусной инфекции.
"Все исследования автоматически поступают в единую радиологическую систему (ЕРИС). Искусственный интеллект обрабатывает данные, и врач-рентгенолог в рамках эксперимента получает изображение с маркировкой и текстовым описанием. При подготовке датасета важно, что разметка данных произведена целиком, по локализациям и по контурам патологии – тем зонам, по которым алгоритмы искусственного интеллекта могут выявить патологию. В условиях напряженной эпидемической ситуации это позволяет врачу не упустить даже самые незаметные детали проведенного исследования", - сказал он.
В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Помимо КТ, для пациентов с подозрением на COVID-19 в этих центрах проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков. Такой подход дает возможность не только диагностировать пневмонию, но и определить ее характер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.