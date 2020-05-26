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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T07:25
https://ria.ru/20200526/1571984766.html
В Кузбассе сравнялось число заболевших за сутки COVID-19 и вылечившихся
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870058_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1e467c0b2ebe752fdc15c3e8da73aba2.jpg
РИА Новости

В Кузбассе сравнялось число заболевших за сутки COVID-19 и вылечившихся

07:25 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 26 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки впервые с начала пандемии сравнялось с числом выздоровевших, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у тринадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Тринадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто пятьдесят восемь человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести семьдесят девять больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, четыре новых случая выявлено в Новокузнецке, по три – в Кемерово и Яшкинском районе, два – в Белово, один – в Юрге.
Среди новых выздоровевших трое жителей Новокузнецка и трое из Прокопьевска, двое - из Калтана, по одному – из Мысков, Киселевска, Белово, Анжеро-Судженска и Новокузнецкого района.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 444 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 158 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8824 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьПроисшествия
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