В Кузбассе сравнялось число заболевших за сутки COVID-19 и вылечившихся

"Еще у тринадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Тринадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто пятьдесят восемь человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести семьдесят девять больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.