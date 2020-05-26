В Забайкалье выросло число тяжело больных пациентов с COVID-19

КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Жители Забайкальского края стали тяжелее переносить заражение коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главного санитарного врача региона Светлану Лапу.
"Отмечается, что болезнь для забайкальцев становится тяжелее. У 19% людей, поступивших в стационар без симптомов, развивается пневмония. Среди тех, кто поступает с симптомами ОРВИ, пневмония развивается у 38%. С 18 мая коэффициент заражения непрерывно растет, сейчас он составляет 1,6. Чтобы говорить о снятии ограничительных мер, этот показатель должен быть не выше единицы", - приводит цитату Лапы пресс-служба.
По информации пресс-службы, с начала пандемии в крае зарегистрировано 938 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявлено 59 новых случаев, вылечились 32 человека. С начала пандемии в крае умерли 14 человек, 417 вылечились.
Сообщается, что первый случай COVID-19 зарегистрирован в Каларском районе. Также коронавирус зафиксирован в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском районах края.
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