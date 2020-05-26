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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T07:37
https://ria.ru/20200526/1571984688.html
В Забайкалье выросло число тяжело больных пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В Забайкалье выросло число тяжело больных пациентов с COVID-19

07:16 26.05.2020 (обновлено: 07:37 26.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Жители Забайкальского края стали тяжелее переносить заражение коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главного санитарного врача региона Светлану Лапу.
"Отмечается, что болезнь для забайкальцев становится тяжелее. У 19% людей, поступивших в стационар без симптомов, развивается пневмония. Среди тех, кто поступает с симптомами ОРВИ, пневмония развивается у 38%. С 18 мая коэффициент заражения непрерывно растет, сейчас он составляет 1,6. Чтобы говорить о снятии ограничительных мер, этот показатель должен быть не выше единицы", - приводит цитату Лапы пресс-служба.
По информации пресс-службы, с начала пандемии в крае зарегистрировано 938 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявлено 59 новых случаев, вылечились 32 человека. С начала пандемии в крае умерли 14 человек, 417 вылечились.
Сообщается, что первый случай COVID-19 зарегистрирован в Каларском районе. Также коронавирус зафиксирован в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском районах края.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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