В Якутии число заразившихся коронавирусом достигло 1445

ЯКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Якутии достигло 1445, за минувшие сутки выявлено 88 инфицированных COVID-19, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
"Ситуация остается напряженной. Всего случаев новой коронавирусной инфекции в Якутии зафиксировано на сегодняшний день 1445. За последние сутки увеличение - 88, из них 67 – город Якутск, девять – Намский район, ну и Алданский и Мирнинский - это традиционно у нас вахтовики. Хочу отметить, что из больниц выписались 48 человек, у нас в общей сложности уже 594 выздоровели полностью от этой болезни", - отметил Николаев.
Он подчеркнул, что Якутия вышла на рекордные показатели по тестированию. "От 2,5 до 4 тысяч делается тестов в лабораториях республики. На 100 тысяч населения мы делаем порядка 331 теста. Это один из лучших показателей в стране. Это нам позволяет максимально большое количество людей выявлять на ранних стадиях", - сказал он.
По данным оперштаба, за последние сутки в республике обработан 2251 тест на коронавирус, в обсерваторах находятся 753 человека. Семь летальных исходов заболевания, 11 человек в тяжелом состоянии в Якутске. Бессимптомно коронавирус переносят 333 человека и находятся на амбулаторном лечении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.