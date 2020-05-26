В Якутии число заразившихся коронавирусом достигло 1445

Он подчеркнул, что Якутия вышла на рекордные показатели по тестированию. "От 2,5 до 4 тысяч делается тестов в лабораториях республики. На 100 тысяч населения мы делаем порядка 331 теста. Это один из лучших показателей в стране. Это нам позволяет максимально большое количество людей выявлять на ранних стадиях", - сказал он.