Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T06:40
https://ria.ru/20200526/1571984265.html
В Якутии число заразившихся коронавирусом достигло 1445
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Якутии число заразившихся коронавирусом достигло 1445

06:40 26.05.2020
810
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ЯКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Якутии достигло 1445, за минувшие сутки выявлено 88 инфицированных COVID-19, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
"Ситуация остается напряженной. Всего случаев новой коронавирусной инфекции в Якутии зафиксировано на сегодняшний день 1445. За последние сутки увеличение - 88, из них 67 – город Якутск, девять – Намский район, ну и Алданский и Мирнинский - это традиционно у нас вахтовики. Хочу отметить, что из больниц выписались 48 человек, у нас в общей сложности уже 594 выздоровели полностью от этой болезни", - отметил Николаев.
Он подчеркнул, что Якутия вышла на рекордные показатели по тестированию. "От 2,5 до 4 тысяч делается тестов в лабораториях республики. На 100 тысяч населения мы делаем порядка 331 теста. Это один из лучших показателей в стране. Это нам позволяет максимально большое количество людей выявлять на ранних стадиях", - сказал он.
По данным оперштаба, за последние сутки в республике обработан 2251 тест на коронавирус, в обсерваторах находятся 753 человека. Семь летальных исходов заболевания, 11 человек в тяжелом состоянии в Якутске. Бессимптомно коронавирус переносят 333 человека и находятся на амбулаторном лечении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000201
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевОбщество
Рекомендуем
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
У девочки все хорошо: омбудсмен о малышке, с рождения жившей в больнице
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3)
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Вид из окна российского самолета во время полета
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Индонезии в Петербург
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе сравнялось число заболевших за сутки COVID-19 и вылечившихся
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Якутске за выходные более 160 человек заболели COVID-19
Игорь Артамонов
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Скорая помощь. Индия
Родители по ошибке заживо похоронили младенца
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
"Вектор" назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Вертолет Ми-8
На месте катастрофы Ми-8 в Анадыре нашли черные ящики
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
Названы цены на все модели iPhone 12
Бразилия
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Анадыре потушили пожар на месте жесткой посадки Ми-8
Пациент с врачом в палате для больных коронавирусной инфекцией
В Якутии заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30"Рот Фронт" подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет "Ромашки"
09:30Молдавия возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение
09:29В России провели более 9,1 миллиона тестов на коронавирус
09:26В столице Индии сгорело более тысячи хижин
09:24СК проверит сообщение об отсутствии доплат сельским врачам в Башкирии
09:24В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
09:21Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом
09:19Американский эксперт: США не готовы к партнерству с Россией в космосе
09:17СМИ: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай в апреле
09:16Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
09:16Названы продукты, помогающие облегчить боль
09:15На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 21 584 человек
09:15В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
09:14Около 29 тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества
09:14В Японии началась выдача пособий гражданам
09:13В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса
09:11Прокуратура нашла нарушения на складе "Красное & Белое" в Екатеринбурге
09:04Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров
09:02На Дальний Восток поступила вторая партия средств защиты для медиков
09:00В Новосибирске создают мышей, восприимчивых к COVID-19
Лента новостейМолния