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2020-05-26T06:30
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Родители по ошибке заживо похоронили младенца
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РИА Новости

Родители по ошибке заживо похоронили младенца

06:30 26.05.2020
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь. Индия
Скорая помощь. Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь. Индия. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В индийском штате Гуджарат родители по ошибке похоронили заживо младенца, сообщает издание The Indian Express.
Девочку на следующее утро нашел прохожий. Мужчина позвал соседей, которые помогли откопать малыша, после чего вызвали медиков и правоохранителей. 
Местные жители решили не дожидаться скорой и сами отвезли ее в поликлинику, где врачи узнали ребенка Как выяснилось, они принимали роды у ее матери днем ранее. Ребенок появился на свет на 24 неделе беременности, то есть на два с половиной месяца раньше обычного срока. В поликлинике не было реанимации для новорожденных, поэтому врач рекомендовал родителям отвезти дочь в частную больницу. 
Как сообщили сами родители, по дороге ребенок перестал шевелиться, после чего семья решила его похоронить
Спасенную девочку доставили в реанимацию, однако через 30 часов она скончалась.
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Ранее стало известно, что в китайской провинции Шэньси в Китае спасатели извлекли из могилы женщину, которая провела под землей трое суток.
Выяснилось, что сын сбросил мать в заброшенную могилу на кладбище, а затем засыпал землей для того, чтобы скрыть преступление.
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ГуджаратИндияВ мире
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