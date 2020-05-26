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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T06:25
https://ria.ru/20200526/1571984098.html
Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569126931_0:123:3072:1851_1036x0_80_0_0_9b7b4e6c93dcdac72d062f733609bf6f.jpg
РИА Новости

Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

06:25 26.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧеловек моет руки
Человек моет руки
© РИА Новости / Нина Зотина
Человек моет руки. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.
"Вообще, врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу. Потому что считается, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам. Что такое антибактериальное? Это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии", - пояснил врач.
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По его словам, антибактериальное мыло следует оставлять для специфического применения, для особых категорий больных.
"Для широкого применения достаточно просто мыла", — отметил Мясников.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеВОЗОбщество
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