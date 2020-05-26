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2020-05-26T06:22
https://ria.ru/20200526/1571984042.html
ВВО уточняет информацию об аварийной посадке Ми-8 на Чукотке
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РИА Новости

ВВО уточняет информацию об аварийной посадке Ми-8 на Чукотке

06:22 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Информация о жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Анадыре уточняется, сообщил РИА Новости представитель Восточного военного округа.
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в субботу рано утром в аэропорту Анадыря, по предварительным данным, погибли четыре человека.
В Восточном военном округе РИА Новости заявили, что проверяют информацию о жесткой посадке вертолета. "Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.
В ТОФ в заявили, что вертолёт им не принадлежит.
Вертолет Ми-8
06:12
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре
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Жесткая посадка Ми-8 в АнадыреВосточный военный округМи-8АнадырьПроисшествия
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Источник: вертолет совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря
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