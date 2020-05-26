ВВО уточняет информацию об аварийной посадке Ми-8 на Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Информация о жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Анадыре уточняется, сообщил РИА Новости представитель Восточного военного округа.
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в субботу рано утром в аэропорту Анадыря, по предварительным данным, погибли четыре человека.
В Восточном военном округе РИА Новости заявили, что проверяют информацию о жесткой посадке вертолета. "Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.
В ТОФ в заявили, что вертолёт им не принадлежит.