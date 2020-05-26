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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T06:09
https://ria.ru/20200526/1571983934.html
В Бурятии за сутки выявили 59 случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В Бурятии за сутки выявили 59 случаев COVID-19

06:09 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Пятьдесят девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Бурятии, общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 1313, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 08.00 часов 26.05.2020 зарегистрировано 1313 (+59) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 728", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что с начала пандемии вылечились 618 человек, умерли восемь пациентов. В стационарах лечатся 527 больных, в том числе 61 ребенок. Состояние детей удовлетворительное. В пансионате находятся 160 пациентов. В реанимации находятся 14 человек, в том числе три человека на ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияПроисшествия
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