В Бурятии за сутки выявили 59 случаев COVID-19

В пресс-службе сообщили, что с начала пандемии вылечились 618 человек, умерли восемь пациентов. В стационарах лечатся 527 больных, в том числе 61 ребенок. Состояние детей удовлетворительное. В пансионате находятся 160 пациентов. В реанимации находятся 14 человек, в том числе три человека на ИВЛ.