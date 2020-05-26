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2020-05-26T06:06
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Сервис оптовых закупок продуктов "на_полке" начал работать для физлиц
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РИА Новости

Сервис оптовых закупок продуктов "на_полке" начал работать для физлиц

06:06 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сервис оптовых закупок продуктов и товаров для дома "на_полке" на фоне пандемии начал работать в Москве для физических лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе IT-компании "Эвотор".
"На_полке" - это онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса, в котором поставщики размещают свои предложения, а предприниматели закупают товары оптом. Маркетплейс был запущен Сбербанком и компанией "Эвотор" в 2018 году. Однако на фоне пандемии модель потребления изменилась: у населения резко вырос спрос на покупку продуктов в онлайне, в том числе через сервис, пояснили в компании.
"Сервис оптовых закупок "на_полке" запустил каталог для физических лиц. Это позволит поставщикам маркетплейса выйти на новый сегмент потребителей и увеличить продажи, а также удовлетворить растущий спрос на покупку товаров в онлайне со стороны розничных покупателей", - рассказали в "Эвотор".
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В каталоге для розничных покупателей открыто более 30 категорий товаров: бакалея, консервы, молочные, мясные, кондитерские изделия, овощи, напитки, детское питание, готовые блюда и полуфабрикаты, бытовая химия и так далее.
Сервис для физических лиц работает в тестовом режиме с доставкой по Москве. "Если эксперимент окажется успешным, "на_полке" откроет прием заказов от частных покупателей и в других регионах присутствия", - отметили в компании. В данный момент b2b-маркетплейс работает в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.
Средний чек розничных покупателей составляет 5 000 рублей. Для сравнения, средний чек b2b-покупателей - 15 000 рублей. Доставка осуществляется бесплатно, оплата - наличными, картой или предоплатой на расчетный счет поставщика. Минимальная сумма заказа зависит от поставщика и варьируется от 1 500 до 10 000 рублей. Чаще всего на маркетплейсе покупают воду, энергетики, снеки, шоколад и лапшу быстрого приготовления, отметили в компании.
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