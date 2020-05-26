Сервис оптовых закупок продуктов "на_полке" начал работать для физлиц

"Сервис оптовых закупок "на_полке" запустил каталог для физических лиц. Это позволит поставщикам маркетплейса выйти на новый сегмент потребителей и увеличить продажи, а также удовлетворить растущий спрос на покупку товаров в онлайне со стороны розничных покупателей", - рассказали в "Эвотор".

В Mastercard назвали наиболее популярные товары у россиян на самоизоляции

В Mastercard назвали наиболее популярные товары у россиян на самоизоляции

В каталоге для розничных покупателей открыто более 30 категорий товаров: бакалея, консервы, молочные, мясные, кондитерские изделия, овощи, напитки, детское питание, готовые блюда и полуфабрикаты, бытовая химия и так далее.

Средний чек розничных покупателей составляет 5 000 рублей. Для сравнения, средний чек b2b-покупателей - 15 000 рублей. Доставка осуществляется бесплатно, оплата - наличными, картой или предоплатой на расчетный счет поставщика. Минимальная сумма заказа зависит от поставщика и варьируется от 1 500 до 10 000 рублей. Чаще всего на маркетплейсе покупают воду, энергетики, снеки, шоколад и лапшу быстрого приготовления, отметили в компании.