На приморца, ушедшего жить в лес с тремя детьми, составили протокол

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Административный протокол составлен на жителя Административный протокол составлен на жителя Приморья , который с тремя детьми жил в лесу, сообщает краевой УМВД.

Ранее региональное управление СК сообщило, что отец и три его малолетних ребенка пропали в Приморье, спустя два дня их нашли в лесу, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что глава семейства решил "переждать в лесу сложившуюся эпидемическую ситуацию", их уже вернули домой. Представитель администрации Кавалеровского района сообщил, что дети изъяты из семьи, они находятся в отделении детской поликлиники. Детский омбудсмен региона Ольга Романова сообщала, что опеки готовят иск об ограничении в родительских правах отца, но если он выполнит требования о состоянии своего жилья, семья может воссоединиться.

"В отношении главы семейства составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних)... Впоследствии школьников планируют отправить в социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов", - говорится в сообщении.

Изначально в полицию с информацией о пропаже обратилась директор школы, где учатся трое детей - мальчики 2004, 2008 годов рождения и их девятилетняя сестра. Педагог сообщила, что школьники не получают домашнее задание, по месту жительства отсутствуют, на итоговую аттестацию не явились, отец на связь не выходит. На профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья не состояла.

По данным полиции, когда семью нашли, она жила в палатке с солнечными батареями, душем и туалетом.

"Мужчина объяснил свой поступок тем, что приучает своих детей к жизни на природе. Шесть лет назад он потерял супругу, которая умерла от пневмонии", - говорится в сообщении.