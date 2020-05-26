Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T07:43
https://ria.ru/20200526/1571983707.html
На приморца, ушедшего жить в лес с тремя детьми, составили протокол
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

На приморца, ушедшего жить в лес с тремя детьми, составили протокол

05:49 26.05.2020 (обновлено: 07:43 26.05.2020)
2403
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Административный протокол составлен на жителя Приморья, который с тремя детьми жил в лесу, сообщает краевой УМВД.
Ранее региональное управление СК сообщило, что отец и три его малолетних ребенка пропали в Приморье, спустя два дня их нашли в лесу, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что глава семейства решил "переждать в лесу сложившуюся эпидемическую ситуацию", их уже вернули домой. Представитель администрации Кавалеровского района сообщил, что дети изъяты из семьи, они находятся в отделении детской поликлиники. Детский омбудсмен региона Ольга Романова сообщала, что опеки готовят иск об ограничении в родительских правах отца, но если он выполнит требования о состоянии своего жилья, семья может воссоединиться.
"В отношении главы семейства составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних)... Впоследствии школьников планируют отправить в социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов", - говорится в сообщении.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Изначально в полицию с информацией о пропаже обратилась директор школы, где учатся трое детей - мальчики 2004, 2008 годов рождения и их девятилетняя сестра. Педагог сообщила, что школьники не получают домашнее задание, по месту жительства отсутствуют, на итоговую аттестацию не явились, отец на связь не выходит. На профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья не состояла.
По данным полиции, когда семью нашли, она жила в палатке с солнечными батареями, душем и туалетом.
"Мужчина объяснил свой поступок тем, что приучает своих детей к жизни на природе. Шесть лет назад он потерял супругу, которая умерла от пневмонии", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
3027459
Обсудить 12
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Разве человек представлял угрозу своим детям? А на каком основании кто то вершит судьбы?....
26 мая, 06:54
АЕАлексей Евменов
2000000
один вопрос - За что??? ((
26 мая, 06:31
ИИИсай Исаев
1600000
Рекомендуем
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
У девочки все хорошо: омбудсмен о малышке, с рождения жившей в больнице
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3)
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Бразилия
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
Игорь Артамонов
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Скорая помощь. Индия
Родители по ошибке заживо похоронили младенца
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
Названы цены на все модели iPhone 12
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя: США помешали принять резолюцию по COVID-19 из-за "намека на ВОЗ"
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске
Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
"Вектор" назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу
Статуя Фемиды
В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии
Смартфон
Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
Иосиф Пригожин
Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30"Рот Фронт" подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет "Ромашки"
09:30Молдавия возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение
09:29В России провели более 9,1 миллиона тестов на коронавирус
09:26В столице Индии сгорело более тысячи хижин
09:24СК проверит сообщение об отсутствии доплат сельским врачам в Башкирии
09:24В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
09:21Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом
09:19Американский эксперт: США не готовы к партнерству с Россией в космосе
09:17СМИ: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай в апреле
09:16Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
09:16Названы продукты, помогающие облегчить боль
09:15На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 21 584 человек
09:15В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
09:14Около 29 тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества
09:14В Японии началась выдача пособий гражданам
09:13В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса
09:11Прокуратура нашла нарушения на складе "Красное & Белое" в Екатеринбурге
09:04Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров
09:02На Дальний Восток поступила вторая партия средств защиты для медиков
09:00В Новосибирске создают мышей, восприимчивых к COVID-19
Лента новостейМолния