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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T05:18
https://ria.ru/20200526/1571983572.html
Гонконг частично снимет ограничения на транзит в городском аэропорту
https://cdn24.img.ria.ru/images/95632/93/956329376_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_b3d4291a24ed48a41a4000f2a2f55d64.jpg
РИА Новости

Гонконг частично снимет ограничения на транзит в городском аэропорту

05:18 26.05.2020
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© Фото : MeeloshМеждународный аэропорт Гонконга
Международный аэропорт Гонконга
© Фото : Meelosh
Международный аэропорт Гонконга. Архивное фото
ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. Гонконг в связи с улучшением эпидемиологической обстановки частично ослабляет ограничения на транзиты в международном аэропорту города, речь о снятии запрета на въезд пока не идет, заявила во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
"С 25 марта в международном аэропорту Гонконга были приостановлены услуги транзита. С 1 июня мы ослабляем ограничения на услуги транзита в международном аэропорту Гонконга. Это, конечно же, услуги транзита, это значит, что люди не будут въезжать в Гонконг, поэтому это никак не связано с запретом на въезд", - сказала на пресс-конференции Кэрри Лэм.
Согласно последним данным, в Гонконге за все время эпидемии коронавируса были выявлены 1065 случаев заражения, четыре человека скончались, 1030 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГонконгВ мире
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