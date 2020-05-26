Гонконг частично снимет ограничения на транзит в городском аэропорту

"С 25 марта в международном аэропорту Гонконга были приостановлены услуги транзита. С 1 июня мы ослабляем ограничения на услуги транзита в международном аэропорту Гонконга. Это, конечно же, услуги транзита, это значит, что люди не будут въезжать в Гонконг, поэтому это никак не связано с запретом на въезд", - сказала на пресс-конференции Кэрри Лэм.