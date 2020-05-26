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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-26T06:08
https://ria.ru/20200526/1571983541.html
Сирийцы поблагодарили российских военных за разблокирование трассы М-4
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РИА Новости

Сирийцы поблагодарили российских военных за разблокирование трассы М-4

05:17 26.05.2020 (обновлено: 06:08 26.05.2020)
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© РИА НовостиТрасса М4 в Сирии
Трасса М4 в Сирии
© РИА Новости
Трасса М4 в Сирии. Архивное фото
ЭЛЬ-ХАСЕКЕ (Сирия), 26 мая – РИА Новости. Жители Сирии поблагодарили Россию за возможность ездить участку трассы М-4 в Заевфратье.
Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили о начале движения гражданского автотранспорта на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Тель-Тамр длиной более 160 километров. Колонны сопровождает российская военная полиция, а с воздуха отслеживают российские беспилотники. Ранее на этом участке проходило только российско-турецкое патруливание, а мирные жители были вынуждены двигаться в объезд, причем расстояние увеличивалось до 350 километров.
"Спасибо России и президенту (Владимиру) Путину за то, что открыли нам эту дорогу, без этого тут были одни страдания. Самое главное, это безопасность! И раньше нам приходилось ехать в объезд целых десять часов. А теперь два часа всего. Очень хочется верить, что террористы не перекроют снова эту дорогу и мы всегда будем тут ездить", - сказал Махмуд Фатих.
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Движение открылось в обе стороны, теперь каждый день из двух населенных пунктов навстречу друг другу будут отправляться колонны с гражданскими машинами в сопровождении российских военных.
"Мы очень вам благодарны за эту дорогу. Она нам очень нужна. Не открыли бы, мы бы продолжали страдать. Очень много времени и мучений приносит поездка по объездной дороге. Мы знали, что дорога закрыта. И потому не могли ехать. Слышали, что люди в экстренных случаях пытались поехать по ней и попадали под обстрелы. Если дорога будет открыта, она будет безопасной, то каждые 20 дней будем ездить", - рассказал еще один мирный житель Фадель Васим.
Новая активность привлекла и американских военнослужащих. На место сбора в Тель-Тамре приехали два бронеавтомобиля с американскими флагами. По просьбе российского военного они наблюдали за происходящим с расстояния, чтобы не мешать формированию колонны.
За первый день в сопровождении российских военных по открытому маршруту проехали более 400 человек в более чем сотне автомобилей.
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