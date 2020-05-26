Сирийцы поблагодарили российских военных за разблокирование трассы М-4

"Мы очень вам благодарны за эту дорогу. Она нам очень нужна. Не открыли бы, мы бы продолжали страдать. Очень много времени и мучений приносит поездка по объездной дороге. Мы знали, что дорога закрыта. И потому не могли ехать. Слышали, что люди в экстренных случаях пытались поехать по ней и попадали под обстрелы. Если дорога будет открыта, она будет безопасной, то каждые 20 дней будем ездить", - рассказал еще один мирный житель Фадель Васим.