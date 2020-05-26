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Новое оружие России
2020-05-26T05:11
https://ria.ru/20200526/1571983448.html
Источник рассказал, когда пройдет первый пуск "Посейдона"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155114/56/1551145631_0:17:1114:643_1036x0_80_0_0_d2ca6b20d823a3435130129a034445b4.jpg
РИА Новости

Источник рассказал, когда пройдет первый пуск "Посейдона"

05:05 26.05.2020 (обновлено: 05:11 26.05.2020)
12500
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВо время испытания подводной лодки — носителя беспилотного комплекса "Посейдон"
Во время испытания подводной лодки — носителя беспилотного комплекса Посейдон
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" запланирован на нынешнюю осень, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Пуск, по словам собеседника агентства, состоится с борта атомной подводной лодки "Белгород", которая является первым опытным носителем этих беспилотников.
""Посейдона" в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов", - добавил он.
Ранее источник сообщил, что испытания подлодки "Белгород" продлятся еще полтора года, в случае их успешного завершения субмарину передадут ВМФ.
Полигонные испытания комплекса Посейдон
20 апреля, 03:33Новое оружие России
Источник сообщил, когда спустят на воду подлодку — носитель "Посейдонов"
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан специально для системы "Посейдон" в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года на заводе "Севмаш" в Северодвинске.
Первый штатный носитель "Посейдонов", атомную подлодку проекта 098531 "Хабаровск", планируется спустить на воду в ближайшие месяцы, а испытания продлятся не менее двух лет, заявлял РИА Новости в минувшем апреле источник в "оборонке".
Тактико-технические характеристики проекта подлодки 09851 "Хабаровск" официально не разглашаются. Однако, по данным из открытых источников, ее водоизмещение составляет около десяти тысяч тонн, скорость - 30-32 узла, глубина погружения - 500 метров, автономность - до 120 суток, экипаж - не менее 100 человек.
О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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4901052211
Обсудить 15
Новое оружие РоссииРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Удачи!!!
26 мая, 05:36
TTut_en
9921001
Вот пусть некоторые теперь боятся!)
26 мая, 05:39
патриот бывший
7640003
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