Источник рассказал, когда пройдет первый пуск "Посейдона"

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" запланирован на нынешнюю осень, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Пуск, по словам собеседника агентства, состоится с борта атомной подводной лодки "Белгород", которая является первым опытным носителем этих беспилотников.

""Посейдона" в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов", - добавил он.

Ранее источник сообщил, что испытания подлодки "Белгород" продлятся еще полтора года, в случае их успешного завершения субмарину передадут ВМФ.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан специально для системы "Посейдон" в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года на заводе "Севмаш" в Северодвинске.

Первый штатный носитель "Посейдонов", атомную подлодку проекта 098531 "Хабаровск", планируется спустить на воду в ближайшие месяцы, а испытания продлятся не менее двух лет, заявлял РИА Новости в минувшем апреле источник в "оборонке".

Тактико-технические характеристики проекта подлодки 09851 "Хабаровск" официально не разглашаются. Однако, по данным из открытых источников, ее водоизмещение составляет около десяти тысяч тонн, скорость - 30-32 узла, глубина погружения - 500 метров, автономность - до 120 суток, экипаж - не менее 100 человек.