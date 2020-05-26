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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T07:34
https://ria.ru/20200526/1571983384.html
В Приморье смягчили режим ограничений
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В Приморье смягчили режим ограничений

04:55 26.05.2020 (обновлено: 07:34 26.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
На первом этапе возможно возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских. Будет разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах площадью до 400 квадратных метров, при наличии отдельного наружного уличного входа и при условии, что число посетителей не будет превышать одного человека на четыре квадратных метра.
Первый этап будут вводить постепенно согласно рекомендациям Роспотребнадзора.
По словам Кожемяко, ограничения начнут снимать во всех муниципальных образованиях кроме Находки, на которую приходится четверть всех заболевших COVID-19 в регионе.
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Частичное снятие ограничений стало возможным после того, как коэффициент заболеваемости в крае на протяжении недели держался ниже нормированного.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в регионе ранее продлили до 1 июня.
Во вторник число выздоровевших от COVID-19 в Приморье за сутки впервые вдвое превысило число выявленных заболевших. Общее число заразившихся коронавирусом в крае составило 1735 человек, 706 пациентов излечились, 15 человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Олег КожемякоПриморский крайОбщество
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