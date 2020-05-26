В Приморье смягчили режим ограничений

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Приморья Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса , сообщили в краевом правительстве.

На первом этапе возможно возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских. Будет разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах площадью до 400 квадратных метров, при наличии отдельного наружного уличного входа и при условии, что число посетителей не будет превышать одного человека на четыре квадратных метра.

Первый этап будут вводить постепенно согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

По словам Кожемяко, ограничения начнут снимать во всех муниципальных образованиях кроме Находки, на которую приходится четверть всех заболевших COVID-19 в регионе.

Частичное снятие ограничений стало возможным после того, как коэффициент заболеваемости в крае на протяжении недели держался ниже нормированного.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в регионе ранее продлили до 1 июня.

Во вторник число выздоровевших от COVID-19 в Приморье за сутки впервые вдвое превысило число выявленных заболевших. Общее число заразившихся коронавирусом в крае составило 1735 человек, 706 пациентов излечились, 15 человек умерли.