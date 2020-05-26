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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T04:54
https://ria.ru/20200526/1571983345.html
В Китае за сутки выявили семь случаев заражения COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630873_0:226:3072:1954_1036x0_80_0_0_be754462e47f2cd428f6892d49d7a6ae.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили семь случаев заражения COVID-19

04:54 26.05.2020
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© AP Photo / Zhang NanМедицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Zhang Nan
ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил семь случаев заражения коронавирусом и 29 бессимптомных носителей, выздоровели девять пациентов, летальных случаев нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи – ввозные, пять в автономном районе Внутренняя Монголия, один – в Шанхае и один в провинции – Фуцзянь.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 992 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 277 человек выздоровели, 81 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1731, выздоровели 1685 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 29 таких случаев, из них 28 - локальные и один ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили 22 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 403 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1065 случаев заражения (четыре человека скончались, 1030 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 441 человек (семь скончались, 415 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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