В Китае за сутки выявили семь случаев заражения COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 992 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 277 человек выздоровели, 81 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1731, выздоровели 1685 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 29 таких случаев, из них 28 - локальные и один ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили 22 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 403 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.