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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T07:46
https://ria.ru/20200526/1571983276.html
Более 30 человек вылетели в Россию рейсом Air India
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_6c4975950430633f4d6154c0a3b5af78.jpg
РИА Новости

Более 30 человек вылетели в Россию рейсом Air India

04:32 26.05.2020 (обновлено: 07:46 26.05.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая – РИА Новости. Более 30 человек вылетели во вторник в Россию рейсом авиакомпании Air India, сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.
"Всего на этом рейсе вылетели 35 человек, в том числе два гражданина Индии", - сказал он.
Дипломат добавил, что рейс был коммерческим, стоимость билета составляла 51 тысячу рупий (673 доллара).
Федоров отметил, что в Делийском консульском округе остается около 400 россиян, желающих вернуться на родину.
Индия ранее начала эвакуацию своих граждан их разных стран. В ходе второго этапа планируется вернуть индийцев на родину, в том числе, из России. Все рейсы будут коммерческими, их пассажиры должны будут пройти 14-дневный карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияИндияВ мире
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