Более 30 человек вылетели в Россию рейсом Air India

"Всего на этом рейсе вылетели 35 человек, в том числе два гражданина Индии", - сказал он.
Дипломат добавил, что рейс был коммерческим, стоимость билета составляла 51 тысячу рупий (673 доллара).
Федоров отметил, что в Делийском консульском округе остается около 400 россиян, желающих вернуться на родину.
Индия ранее начала эвакуацию своих граждан их разных стран. В ходе второго этапа планируется вернуть индийцев на родину, в том числе, из России. Все рейсы будут коммерческими, их пассажиры должны будут пройти 14-дневный карантин.
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