Болгарский журналист обвинил Россию в "присвоении" кириллицы

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. писатель и журналист Огнян Стамболиев обвинил Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев обвинил Россию в "игнорировании" роли болгар в просвещении славян и создании русской литературы. Свое мнение он высказал в блоге на портале Fakti.bg

Стамболиев утверждает, что выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, якобы не упоминает "факт, что болгары на протяжении веков играли важную роль в просвещении".

"Таким образом, Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием...", - заявил журналист.

По его мнению, в России, "вместо того, чтобы благодарить" болгар, якобы скрывают и даже полностью отрицают их роль и значение в крещении Руси и создании ее литературы. "Они даже попытались присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой", - добавил писатель.

В России и во многих странах мира 24 мая ежегодно с размахом отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, уроженцев города Солунь (Фессалоники), которые создали алфавит и дали начало письменности славян.

В 2017 году представитель МИД России Мария Захарова , комментируя аналогичные высказывания ряда болгарских политиков, отмечала, что в России никто не пытается отрицать вклад Первого Болгарского царства в дело создания славянской письменности. Она указывала, что такой праздник, как День славянской письменности, должен способствовать сближению народов, а не становиться причиной конфликтов.