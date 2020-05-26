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2020-05-26T04:29
https://ria.ru/20200526/1571983240.html
Болгарский журналист обвинил Россию в "присвоении" кириллицы
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РИА Новости

Болгарский журналист обвинил Россию в "присвоении" кириллицы

04:29 26.05.2020
12635
© Fotolia / koromelenaПамятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове
Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове
© Fotolia / koromelena
Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев обвинил Россию в "игнорировании" роли болгар в просвещении славян и создании русской литературы. Свое мнение он высказал в блоге на портале Fakti.bg.
Стамболиев утверждает, что выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, якобы не упоминает "факт, что болгары на протяжении веков играли важную роль в просвещении".
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"Таким образом, Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием...", - заявил журналист.
По его мнению, в России, "вместо того, чтобы благодарить" болгар, якобы скрывают и даже полностью отрицают их роль и значение в крещении Руси и создании ее литературы. "Они даже попытались присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой", - добавил писатель.
В России и во многих странах мира 24 мая ежегодно с размахом отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, уроженцев города Солунь (Фессалоники), которые создали алфавит и дали начало письменности славян.
В 2017 году представитель МИД России Мария Захарова, комментируя аналогичные высказывания ряда болгарских политиков, отмечала, что в России никто не пытается отрицать вклад Первого Болгарского царства в дело создания славянской письменности. Она указывала, что такой праздник, как День славянской письменности, должен способствовать сближению народов, а не становиться причиной конфликтов.
Полный текст читайте на сайте Иносми >>
Дети около памятника Кириллу и Мефодию
24 мая, 04:03
День славянской письменности и культуры
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Обсудить 52
РоссияДень славянской письменностиМария ЗахароваБолгарияВ мире
Популярные комментарии
Этому болгарскому специалисту неплохо было бы узнать, что кириллица, это "кастрированная" Кирилом и Мефодием русская Буквица. Пришли на Русь христианские монахи, которые по русски и говорить не умели, взяли русскую Буквицу, которая существовала задолго до их появления, выбросили из неё 7 буквиц и преподнесли как собственную кириллицу. За что болгар благодарить?
26 мая, 05:00
ЛЧЛев Чуваев
89550012
Болгары, как и прочие "братья", скоро будут говорить и писать на английском шибче, чем на родном. Не так давно они очень неплохо говорили на немецком.
26 мая, 04:41
АМАлександр Марков
10410103
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