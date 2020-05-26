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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T08:14
https://ria.ru/20200526/1571983196.html
"Вектор" назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
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РИА Новости

"Вектор" назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

04:18 26.05.2020 (обновлено: 08:14 26.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
До этого времени, по его словам, планируется получить результаты тестов на животных и дождаться разрешения на клинические исследования от Минздрава.
Как сообщил Максютов, перед массовым применением вакцина должна успешно пройти лабораторные испытания, оказаться в производстве и приобрести лекарственную форму.
Затем следует полный спектр доклинических и клинических исследований, а также регистрация.
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Ранее директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Алекснадр Гинцбург сообщил, что сотрудники центра, которые занимаются непосредственно разработкой вакцины, а также он сам уже сделали себе прививку, у них выработались защитные антитела.
В России над созданием вакцины от коронавируса также трудятся ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Разработка препарата ведется во многих других странах.
Массовая вакцинация россиян, как сообщил Гинцбург, может стартовать в начале осени и займет от шести до девяти месяцев.
Новый коронавирус (вызывающий заболевание COVID-19) впервые выявили в конце декабря в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По информации организации, в мире заражены уже 5,3 миллиона человек, более 343 тысяч умерли.
В России зафиксировали 353 427 случаев COVID-19, из них 118 798 пациентов выздоровели, 3633 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗ
Популярные комментарии
Повторюсь, но это в сущности ни чего не меняет. Это очень опасная затея, которую власть продвигает в своих интересах. Вакцины тестируются от 1-1,5 года. Раньше это не вакцина, а шарлатанство и преступление. Опасность такой сырой вакцины в том, что она может стать воротами для других последующих инфекций, от которых люди будут умирать, например, уничтожение иммунитета, мутация вируса, прочие побочные реакции и последствия и т.д. Вакцинироваться надо через полтора года, когда вакцина будет протестирована, и будет виден результат. Сейчас власть начнет вакцинировать стариков, как группа риска, которые попросту будут умирать от такой сырой вакцины, и власть скажет, он умер от коронавируса. Видится, что власть начинает регулировать жизнь людей с помощью вакцины, сегодня это старики за 70, а завтра, это будут люди 60 летние, а потом можно и 50 летних. Отлично выйдет властям сэкономить средства страны, чтобы не содержать стариков и больных...
26 мая, 06:14
Юрий Баженов
56011124
Ох, сколько бабла сейчас оседает в карманах, при всяких вот таких испытаниях которые не проверишь! На таких "пшиках", некоторые товарищи сейчас себе заколачивают миллионы и не в рублях!
26 мая, 06:09
Aleksey Torgashov
45010116
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